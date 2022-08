Dacia Spring s-a scumpit din nou și ajunge la nivel de mașină "mare" la preț. "Și când te gândești că a fost 8.000 de euro"

Automobilul electric Dacia Spring, unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, a înregistrat cea mai agresivă creștere de prețuri consemnată la un autoturism în primul an de la apariția de piață.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.900 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și al imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.

Scumpirea din luna iunie a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii, iar cea de pe 1 august - încă 400 de euro.

La lansare mașina costa 18.100 de euro în România, în cea mai scumpă configurație (Comfort Plus).

La nivel european, s-au vândut 27.800 de mașini Dacia Spring în 2021, iar în acest an, pe primele cinci luni, a înregistrat deja 16.000 de unități vândute.

În România, Dacia Spring ajunsese în aprilie 2022 la nivelul de 5.000 de exemplare vândute.

Cât costă Dacia Spring în Europa

În Germania, Spring costă 22.550 de euro, mașina înregistrând prima creștere de preț de pe această piață, de la lansare.

În Franța prețul a crescut la 19.800 de euro, dar rămâne sub pragul de 20.000 de euro.

În Polonia, prețul este de 19.700 de euro, iar în Slovacia este de 19.000 de euro.

În Italia este disponibilă a treia versiune, în premieră, care se cheamă Business și costă cu doar 50 de euro în plus față de versiunea entry, numită Essential, și care are prețul de 21.000 de euro.

Reacțiile la noua scumpire

Anunțul recentei scumpiri a fost făcută pe grupul Dacia Spring România: "Încă o scumpire, + 400 euro de astăzi", a scris un urmăritor al paginii.

"Încet încet ajunge la preț de Tesla model 3."

"Păi deh, o să aibă grilă nouă. Sunt direct legate de costul transportului, părerea mea."

"Transport, energie, alte materii prime. O să fie mai rău, no worries!"

"Infrastructură IT, tehnologia, mentenanță, cercetarea și dezvoltarea au costuri. Scad costurile operaționale, dar e departe de a tinde spre zero."

"Nouă identitate de marcă (siglă) face 400 euro. Va ajunge prețul cu câteva sute de euro sub VW eUp, doar că să maximizeze profitul."

"Asta este a 2 a scumpire de când cu noua identitate de marca, acum o lună jumătate la lansarea noii sigle au crescut prețurile cu 500 euro."

"Frumos, cerere și ofertă."

"Pe lângă prețul în creștere datorită cererii mari, pe principiul chinezesc și nu doar, va scădea și calitatea mașinii, deja sunt posesori care au avut experiențe neplăcute."

"Rămâne cea mai ieftină mașină electrică de pe piață, nu? Știi cât consumă un vapor care le aduce din China? Cât costă mai mult energia acum?"

"Eu ma bucur că am prins-o la 8.000, de regretat nu regret nici dacă îi mărește autonomia, sigla și alte brizbrizuri, nu mă interesează."

"Și când te gândești că a fost 8.000 de euro."

" 8.000 era după toate scăderile. Acum e 11.800, cred, parcă 10.000 de euro se scad cu ce dă statul și cu Rabla."