Dacia Spring, condusă de un proprietar pe Transfăgărășan: "Nu m-a luat vântul pe sus și nici n-am încurcat traficul"

Numărul românilor interesați de achiziția unei mașini electrice este în creștere, în contextul prețului mare al combustibilului.

Unii au făcut deja pasul, iar alții încă documentează.

Cel mai accesibil autoturism electric în România rămâne Dacia Spring, iar cei care au primit deja mașina împărtăsesc impresii pe grupurile dedicate.

Sunt șoferi care se plâng de unele probleme, în timp ce alții se declară mulțumiți de raportul calitate- preț.

Printre cei care fac publică părerea despre automobilul electric de la Dacia este un român care a testat mașina pe traseul Sibiu-Bâlea Lac.

De ce a decis să cumpere Dacia Spring

"Am hotărât să îmi cumpăr o mașină marca Dacia Spring din mai multe motive. Primul motiv ar fi că mi-am dorit de mult o mașină full electrică, iar Dacia a fost cea mai accesibilă ca preț, ea fiind a treia mașină a familiei. Am vrut să mă deplasez mai ieftin, prețurile la carburant m-au speriat și eu sunt nevoit să parcurg mai mulți km în ultima perioadă.

Un alt motiv a fost dorința de a instala un sistem fotovoltaic pe casă, combinat cu o mașină electrică, pentru a avea flexibilitatea de a fi independent de rețeaua națională electrică și de stațiile de benzinărie", a scris acesta pe electromobilitate.com.

Te poți baza că vara ai autonomie de 250 km fără nicio frică

"Primul test pe care l-am făcut cu Dacia Spring a fost acela de a urca din Sibiu până la Bâlea Lac. Am vrut sa mă conving că face față celebrului Transfăgărășan. Știu, nu am fost primul, dar am vrut să mă conving că mașina poate urca.

Am încărcat peste noapte la priza din curte de 220, 16A până la 100% și am pornit în jur de ora 13:00 din Sibiu. În mașină am fost două persoane. A trebuit să fac un ocol până la Tălmaciu, unde am staționat 10 minute cu AC-ul pornit. După aceea, am mai fost nevoit să opresc 20 de minute la Avrig, tot cu AC-ul pornit, pentru pasagerul din dreapta, bineînțeles.

De la Avrig am plecat direct spre Transfăgărășan. Contrar opiniilor provenite din „folclor”, nu m-a luat vântul pe sus, mașina cântărind 1.200 kg, și nici nu am încurcat traficul, deoarece drumul a fost foarte aglomerat, chiar dacă a fost joi și am mers în coloană.

Am ajuns la Bâlea Cascadă cu 60% baterie, unde am oprit AC-ul deoarece termometrul afișa 20 grade Celsius și nu a mai fost nevoie de el.

La Bâlea Lac am ajuns cu 47% din baterie, după ce am stat în coloană 40 de minute, parcurgând doar 500 de metri. Am fost întrebat de către un alt turist care este nivelul bateriei la Bâlea Lac. Multă lume s-a uitat înspre noi cu surprindere, fiindcă, probabil, nu credeau că Dacia Spring poate să ajungă acolo.

Cel mai interesant este faptul că la coborâre am regenerat atâta curent, încât mi-a ajuns până în localitatea Bradu. Acasă am ajuns cu 39% baterie după ce parcursesem o distanță de 161.1 km cu un consum de 10.1 kWh/100km, la o viteză medie de 44.2 km/h.

De reținut este faptul că eu am contract cu Hidroelectrica de 0.7 Lei/kWh, ceea ce înseamnă că pe mine mă costă 7 Lei 100 km. Un pachet de țigări reprezintă echivalentul a 200 km pentru mine. Noroc că nu sunt fumător.

În concluzie, pot să afirm că această mașină este foarte bună pentru România, pentru oraș, și că te poți baza că vara ai autonomie de 250 km fără nicio frică."

Șoferul intenționează să participe cu Dacia Spring la ediția a doua a raidului montan Trans Carpatica, ce se va desfășura în perioada 30 septembrie – 2 octombrie.