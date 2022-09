Aventurile unui șofer de Dacia Spring: "A apărut broscuța portocalie"

Mulți dintre proprietarii de mașini electrice sunt mulțumiți de achiziție și de economiile pe care le fac de când nu mai cheltuiesc bani pe combustibil.

Unii descoperă probleme ale mașinii, iar alții au parte de aventuri pe care le împărtășesc pe grupurile dedicate posesorilor de mașini electrice.

Este cazul unui șofer care a relatat pe Facebook ce soluție a găsit pentru problema apărută după ce a urcat cu mașina pe o bordură.

"Springul și broscuță portocalie!

Am ales să va împărtășesc pățania mea cu gândul să nu cumva să pățească și altul și să nu știe cum să “o dreagă”.

Ieri, plecând de pe loc nu am fost atent și m-am urcat pe o bordură (foarte ușor având în vedere că am plecat de pe loc și bordură avea app 20 cm).

Bineînțeles că prima roată a coborât cu șoc (până m am deșteptat eu). Mă opresc (prima greșeală), am auzit cum a căzut pe prag, panică la bord.

Mă uit, verific pe dedesubt – elementul acela de protecție baterie avea o mică lovitură în lateral (nimic de speriat), în rest nimic vizibil.

Mă sui în mașină și dau să pornesc / plec de pe loc = a apărut broscuță portocalie.

În principiu nu a mai vrut nimic din acel moment! “Putere limitată baterie de tracțiune” . atât. Dar nu dădea să se miște NIMIC."

Ce soluții a încercat

"Soluția 1- închis mașina așteptat 10 min . ( mașina în aceeași poziție “trecută peste bordură”) = NU MERGE

Soluția 2 – scos bornă baterie 12 v = NU MERGE

Soluția 3 – pe N, cu cheia în contact la M am găsit un binevoitor și m-a ajutat să o repun pe plan drept; fie că i-a plăcut mișcarea, fie că s-a așezat ceva la locul lui – A FOST SINGURA SOLUȚIE CARE A FUNCȚIONAT!

Sper să nu va întâlniți cu așa ceva și că postarea să nu deranjeze pe careva.

Drumuri bune și fără evenimente!", a scris șoferul pe Dacia Spring România.

"Adică ați luat-o în brațe?"

Unii se distrează pe seama soluției care a funcționat, alții mărturisesc că au avut parte de experiențe similare, în comentarii.

"Adică ați luat-o în brațe?"

"Am pățit ceva similar. Am trecut peste un canal mai nașpa și s a comportat la fel: tăiat putere, nu mai vroia să tragă. Mi am dat seama instant de problema. Senzorul de radar a detectat ca pe un accident, gen că și cum aș lovi în acel canal datorită înclinației mașinii. Și mi-a frânat și tăiat puterea. A mers bine după repornire."