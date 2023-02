Christian Atsu (31 de ani), fost fotbalist la Chelsea, în prezent la Hatayspor, e dat în continuare dispărut după cutremurul din Turcia de luni, 6 februarie.

Soția jucătorului a solicitat ca echipamente suplimentare să fie trimise la clădirea prăbușită în care locuia Atsu. „Încă mă rog și cred că el este în viață”, a declarat Claire Rupio, care locuiește în Newcastle, Marea Britanie, pentru BBC News.

Ințial s-a spus că Atsu a fost salvat dintr-o clădire și dus la spital, pentru ca o zi mai târziu soția sa să afle că a fost vorba de o confuzie, agentul fotbalistului confirmând că Atsu e în continuare dispărut.

Pe rețelele sociale au apărut imagini care arată că eforturile de salvare continuă la reședința în care se crede că se afla Atsu, la etajul al nouălea al blocului.

A corridor and road have been opened for miners to get onto the ninth floor where Atsu was suspected to be at the time of the incident.

