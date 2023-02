Raed Arafat, despre intervenția DSU din Turcia: „Credem în miracole; Vom lucra până la momentul în care se decide că nu mai este nevoie”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), Raed Arafat, susţine că echipele de intervenţie din România care au plecat în Turcia vor rămâne să lucreze până se va decide că nu mai este nevoie.

Raed Arafat a declarat joi în Vama Albiţa că temperaturile scăzute din Turcia au impact în privinţa şanselor găsirii de supravieţuitori după cutremure, dar că încă mai pot fi găsiţi oameni în viaţă.

"Deja temperaturile scăzute au impact pe zonele de căutare. Am auzit pe cineva întrebând "credeţi în miracole?". "Da, credem în miracole" şi poate totuşi mai reuşim să găsim oameni în următoarele zile, sau copii care sunt sub dărâmături. Vom lucra până la momentul în care se va decide că nu mai este nevoie. Aşa că echipele noastre vor rămâne acolo, bineînţeles cu acordul ministerului şi al Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă condus de domnul prim-ministru. Vor rămâne acolo, iar dacă e necesar vom face schimburi până când ni se va spune că nu mai este nevoie", a afirmat şeful DSU, Raed Arafat.

El a precizat că sunt două echipe din România care sunt deja în Turcia şi lucrează pentru găsirea de supravieţuitori.

"Avem cele două echipe sosite. Ultima persoană scoasă în viaţă a fost cu câteva minute înainte de miezul nopţii, un tânăr de 16 ani. S-a lucrat 20 de ore pentru a-l scoate de sub dărâmături de către prima echipă sosită acolo. Acum am întrebat dacă au mai fost găsiţi supravieţuitori în zona desemnată lor. Am înţeles că încă nu, dar echipele de căutare sunt pe teren şi caută în toate clădirile care sunt alocate în zona lor. Bineînţeles, au câinii care le-au fost puşi la dispoziţie, au echipamentele pe care le au la dispoziţie. În secunda în care au suspiciunea, identifică o persoană în viaţă sub dărâmături, se organizează şi încep să lucreze pe situl respectiv. Poate să dureze ore până scot încă o persoană în viaţă", a explicat Raed Arafat.