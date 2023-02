Drama unui om de afaceri care și-a pierdut familia în tragedia din Turcia. ”S-a dus să sape cu mâinile goale după frați, soție, părinți”

Oameni căutând supraviețuitori sub dărâmături FOTO: captură Twitter / Anadolu Agency

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a povestit pe pagina sa de Facebook drama prin care trece un prieten de-al său, cetățean turc, cu afaceri în România. Bărbatul a plecat în țara natală pentru a săpa printre dărâmăturile dub care a fost prinsă întreaga sa familie.

Bărbatul se căsătorise recent, iar soția, părinții și frații său au rămas în Turcia.

”Prietenul meu, vecin, s-a dus să sape după întreaga sa familie. E turc și tocmai s-a căsătorit. Se ocupă cu comerțul. Aduce legume din Turcia. Și-a construit afacerea de la zero, în România. Până azi avea o viață liniștită, o familie înfloritoare. Acum este în drum spre familia sa, prinsa în întregime sub dărâmături. Nimic din milioanele de euro sau orice altceva material nu mai contează pentru el. Și-a închis telefonul pentru că nu mai are cine să-l sune și s-a dus să sape cu mâinile goale, după întreaga sa familie, frați, soție, părinți”.

Octavian Berceanu atrage însă atenția că România nu este pregătită pentru a face față unui astfel de dezastru.

”Pentru noi este imposibilă o asemenea tragedie pentru că trăim în Grădina Maicii Domnului unde nu e nevoie de evaluarea stării blocurilor, de spitale modulare, de simulări de prim ajutor post cataclism. Suntem în Paradis, unde nici câinii nu te ating, ar fi zis și Ana acum un an. Și totuși nenorocirile astea se întâmplă în jurul meu, al tău, în jurul nostru. Oare atât de proști și orbi și resemnați am devenit”, a mai scris fostul șef al Gărzii de Mediu.

”La ce Dumnezeu cu doctorat să ne rugăm?”

Berceanu a mai atras atenția că în cazul unei astfel de nenorociri nimeni nu știe unde poate solicita ajutor.

”Oare la ce "Dumnezeu" cu doctorat trebuie să ne rugăm pentru ca să avem niște puncte accesibile de prim ajutor post seism. Și dacă ele există, unde Doamne sunt? Există panotaj publicitar stradal care să ne spună că avem un astfel de punct în parcarea supermarketului, în parc, lângă stația de metrou?

Există autocolante la intrarea în bloc care să ne spună că atunci când ai sute sau mii de victime rănite ușor poți merge într-un anumit loc din apropiere, în curtea primăriei, a unei școli, a dispensarului, oriunde unde cineva te poate ajuta?

Să nu ceri autorităților să facă centre de prim ajutor, să le doteze și să facă cunoscută existența lor, în locații ușor accesibile, e prostie pură. Și e prostia unui popor, nu e pe persoană fizică, deci nu e vorba despre tine. Tu poți sta liniștit, iar la un cutremur ai grijă să te resemnezi repede, că a fost voia Domnului.

În 1977 am avut noroc. Casa de pe Calea Griviței, acolo unde sunt azi peroanele 7-14, n-a picat toată imediat, dar a fost demolată după cutremur fiind improprie pentru locuit. Alții n-au fost așa de norocoși.

Poza e de pe Reuters, azi din Turcia, oricând și de la noi”, a mai precizat Octavian Berceanu.