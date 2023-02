Două cutremure de magnitudini uriașe au măturat Turcia luni, 6 februarie. Seismele a ucis mii de oameni și a produs pagube impresionante. Supraviețuitorii zonelor afectate spun că nu au mai trăit așa ceva deși sunt obișnuiți cu seismele.

Primul cutremur a lovit Turcia în jurul orei 4 dimineața și a avut 7,8 grade pe scara Richter. Un al doilea seism devastator s-a produs în jurul prânzului și a fost estimat la magnitudinea de 7,5.

Mai multe seisme s-au resimțit în toată zona de sud-est a Turciei, dar şi în Liban, Siria şi în Cipru, pe parcursul zilei.

Mărturie din infern:”Plouă cu găleata, dar nimeni nu îndrăzneşte să se întoarcă în casă de teama noilor cutremure”

”Am crezut că este apocalipsa”, a declarat Melisa Salman, de 23 de ani, jurnalistă locală în Kahramanmaras, provincia în care se află epicentrul celor două puternice cutremure care au lovit luni sud-estul Turciei. Ea a mai spus că nu a văzut niciodată cutremure atât de puternice, relatează AFP.

"Este o regiune seismică, deci avem obişnuinţa cutremurelor. Dar nu am trăit niciodată aşa ceva. Am crezut că este apocalipsa", a declarat ea pentru AFP, încă sub şoc, despre primul seism cu magnitudinea 7,8 care a lovit ţara la ora 04.17 locală (01.17 GMT).

Tânăra nu şi-a părăsit apartamentul înainte de a-şi găsi pisica, înspăimântată, care fugise să se ascundă.

"Suntem afară de la ora 4.30 în această dimineaţă. Plouă cu găleata, dar nimeni nu îndrăzneşte să se întoarcă în casă de teama noilor cutremure", a spus ea.

Cei care au îndrăznit în cursul dimineţii să se întoarcă în locuinţele lor în aparenţă intacte au fost nevoiţi să evacueze în panică când un nou cutremur cu magnitudinea 7,5 s-a produs la ora 10.24 GMT.

Horrific videos emerging from #tuerkiye of the devastating earthquake building crumbles down in mere seconds #Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/485DYrHIKN— Amit Sahu (@amitsahujourno) February 6, 2023

Tulin Akkaya, care locuieşte la Diyarbakir, tot în sud-estul Turciei, se numără printre aceştia.

Tânăra de 30 de ani a resimţit "puternic" cutremurele, întrucât locuieşte la ultimul etaj al imobilului său în cartierul Kayapinar, din Diyarbakir.

"Am ieşit în panică. A fost aproape la fel ca în această dimineaţă. Mi-e atât de frică acum, nu pot să mă mai întorc în apartament, nu ştiu ce se va întâmpla", a declarat ea pentru AFP.

Autorităţile au înregistrat peste 50 de replici înainte un al doilea seism puternic.

Deşi mişcările seismice nu au încetat, salvatorii, adesea ajutaţi de locuitori, continuă să caute victime.

O fetiţă de şase ani a putut fi salvată în oraşul Kahramanmaras, capitala provinciei cu acelaşi nume, după mai multe ore de muncă a salvatorilor ajutaţi de tatăl ei, care s-a alăturat efortului de salvare în mâneci scurte în timp ce ningea.

Trei copii au putut fi salvaţi în total din dărâmături din acest imobil în întregime în ruine din Kahramanmaras.

A little girl who was pulled out from under the concrete in the earthquake. Urfa Turkey Ads pic.twitter.com/XZx4RZ2upO— Selin Marta (@martakarta3) February 6, 2023

Şi alţi oameni aşteaptă însă să fie salvaţi. "Am putut să salvez trei persoane în viaţă. Dar am ridicat şi două cadavre. Nu pot să merg acasă. Rămân în caz că vor avea nevoie de mine", susţine Halis Aktemur, muncitor de 35 de ani care a venit să-şi ofere ajutorul salvatorilor ce lucrează în ruinele unui imobil din Diyarbakir.

Temperaturile care scad odată cu apropierea nopţii îi îngrijorează pe locuitorii din regiunile afectate.

Sălile de sport şi sălile de nunţi care nu au fost afectate de seisme îi vor găzdui pe cei care nu se pot întoarce în locuinţele lor la Diyarbakir, a constatat un corespondent al AFP.

Oamenii de știință spun că în fiecare an se produc mai puțin de 20 de cutremure cu magnitudinea mai mare de 7 pe planetă. Însă cel de luni, 6 februarie a fost printre cele mai devastatoare produse vreodată pe glob.