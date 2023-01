Cutremur uriaș înregistrat în arhipelagul indonezian: 7,9 magnitudine. Alerta de tsunami emisă vizează inclusiv Australia

Un cutremur cu o magnitudine de 7,9 a fost înregistrat în Indonezia în seara zilei de 9 ianuarie.

Seismul gigantic s-a înregistrat în jurul orei locale 1.00 noaptea, în condițiile în care Indonezia a trecut deja în data de 10 ianuarie.

Cutremurul a fost localizat în Marea Banda, în arhipelagul indonezian, iar o alertă de tsunami a fost emisă de autorități.

Este vizată inclusiv coasta de nord a Australiei de posibilul tsunami generat de cutremur.

