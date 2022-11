50 de morți și sute de răniți în urma unui cutremur major în Indonezia. Canalele de comunicare au fost perturbate FOTO/VIDEO

Un seism cu magnitudinea 5,6 a ucis luni, 21 noiembrie, peste 50 de persoane și a rănit sute de răni în provincia Java de Vest din Indonezia. Salvatorii încercau să ajungă la supraviețuitorii prinși sub dărâmături în timp ce aveau loc noi replici ale cutremurului.

Guvernatorul Java de Vest, Ridwan Kamil, a confirmat 56 de morți în urma cutremurului, al cărui epicentru a fost orașul Cianjur, la aproximativ 75 km (45 mile) sud-est de capitala Jakarta, potrivit Reuters.

Agenția Națională pentru Dezastre (BNPB), ale cărei date au rămas în urma oficialilor locali la fața locului luni, a declarat într-o conferință de presă că până la 700 de persoane au fost rănite și peste 300 de case au fost avariate sau distruse.

Electricitatea s-a oprit în zonă și a perturbat eforturile de comunicare, a declarat Herman Suherman, un oficial guvernamental din Cianjur, adăugând că oamenii din zona Cugenang nu au putut fi evacuați din cauza unei alunecări de teren care bloca accesul.

În mai puțin de două ore după cutremur, au fost înregistrate 25 de replici, iar oficialii au exprimat îngrijorări cu privire la potențialul de mai multe alunecări de teren în cazul ploilor abundente.

Now #Earthquake in #Cianjur of Indonesia.

over 50 dead and many injured..😰😥

heartbreaking...#Indonesia #BreakingNews #Viral pic.twitter.com/xpKgsUemau— Jasmeen Kaur (@Jasmeen66480371) November 21, 2022