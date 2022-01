Tendințele în modă în 2022. Creează haine inedite cu piatadecusut.ro

În trecut te numeai croitor, acum te numești designer vestimentar. Această meserie nu este una simplă, fiindcă pe lângă lucrurile tehnice și practice pe care trebuie să le știi, trebuie să ai o afinitate pentru lumea modei. Asta înseamnă că trebuie să fii pasionat de materiale, culori, să fii mereu informat cu noutățile din lumea modei, să știi cum să pui în valoare o siluetă prin hainele pe care le creezi. Pe lângă pasiune și educație, trebuie să ai și cunoștinte în desen, croi și cusut. Și, bineînțeles, ai nevoie de multă răbdare, ambiție și perseverență dacă vrei să te faci remarcată pe piață.

Dacă ești pasionată de croitorie și poate chiar ai început să vinzi propriile tale creații, în mod cert ești interesată de tendințele în modă în 2022, pe care le vei descoperi în continuare. Cu toții începem de undeva, iar dacă este cazul să aduci unele îmbunătățiri în atelierul tău, atunci Piața de Cusut te așteaptă cu mașini de cusut profesionale și accesorii masini de cusut.

Tendințe în modă 2022

Se observă în industria fashion noi abordări a stilurilor. Dat fiind faptul că ne-am regăsit cu toții într-o monotonie grea în perioada pandemică, tot mai multă lume caută în 2022 să se exprime prin intermediul hainelor și accesoriilor. Este un mod prin care oamenii spun că își iau viața înapoi. Se caută piese vestimentare ieșite din tipare, care au personalitate. Le poți crea și tu pentru a le expune în vitrina ta, iar pe piatadecusut.ro găsești tot ce-ți trebuie. În acest an se pune accent pe:

Materiale sustenabile

Printre acestea se enumeră bumbacul, pielea, catifeaua, mătasea sau denimul. Se trece la o modă mai durabilă, adică la crearea articolelor vestimentare ce pot fi purtate ani de zile. Materialele trebuie să fie de calitate și de preferat ecologice.

Un pic de sparkle ne face viața mai bună

Pentru cele ce știu cum să poarte țesăturile strălucitoare acum este momentul lor să shine bright like a diamond. N-am stat destul în întunericul izolării noastre? Rochii, fuste, bluze și sacouri strălucitoare sunt la mare căutare în acest an.

Decupajele

O mulțime de influenceri au putut fi observați încă de vara trecută purtând articole vestimentare cu decupaje, cum ar fi rochii sau topuri. Zone în care pielea este expusă subtil, croiuri asimetrice și design-uri cât mai îndrăznețe, cresc în trendurile actuale. Stratificarea cu diferite țesături și, bineînțeles, accesoriile fabuloase nu trebuie să lipsească.

Franjurile

Stilul western-glam se reîntoarce în atenția fashionistelor. Însă, nu este cazul să te limitezi doar la materialele clasice din piele întoarsă. Franjurile pot fi făcute și din denim, piele și stofă. O jachetă neagră din piele cu franjuri în partea de sus cu siguranță va fi un articol căutat.

Culori îndrăznețe

În acest an institutul Pantone a făcut din nuanța Very Peri vedetă. Este o nuanță dinamică, un albastru cu subton violet-roșu. Este o culoare veselă, plină de energie, bucurie și pozitivitate. Vicepreședintele Laurie Pressman a spus despre aceasta că “reflectă inovația și transformarea globală care are loc”. Pentru prima data în 23 de ani de la lansarea programului “Culoarea Anului”, institutul a creat această nuanță, deci este practic nou-nouță.

Însă, pe lângă această culoare mai există și alte nuanțe ce fură podiumul în acest an. Printre acestea se află galbenul radiant ca soarele, lime-ul vibrant, hot orange, popcorn, verdele smarald și floarea de orhidee de un mov intens.

Piața de Cusut - partenerul designerilor vestimentari

Piața de Cusut te așteaptă cu tot ce îți dorești ca atelierul tău de creații vestimentare să fie bine pus la punct. Poți alege de aici inclusiv manechine de croitorie, mașini de brodat și surfilare, imprimante, scanere cu decupare și multe altele.

Investește în calitate pentru că odată ce începi să ai succes investiția se va atenua și cu siguranță nu îți dorești să schimbi cele cumpărate după o perioadă scurtă de timp. Mașinile de cusut zbârnâie în această industrie, așa că alege-le pe cele de la Piața de Cusut. Spor la creat articole vestimentare inedite.

