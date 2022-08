Un cunoscut realizator de radio român a relatat momentul în care un curier care urma să-i livreze un colet l-a anunțat că l-a aruncat peste gard în absența sa.

Cel care a făcut livrarea a observat prezența unui câine în curte, dar s-a asigurat doar că nu e agresiv, fără să ia în calcul că în colet este mâncare.

Câinele a mâncat ce se afla în pachet și a avut probleme digestive serioase un timp. Stăpânul, realizatorul radio Ciprian Muntele, a ales să-i transmită un mesaj personal curierului și să nu-i facă o reclamație, după cum a scris pe Facebook:

"A venit ieri un curier la mine acasă, avea să-mi aducă niște paprika din Ungaria.

Când l-am sunat să-l întreb cum facem să ne vedem, că eu nu-s acasă, mi-a răspuns foarte sigur pe el și plin de bunăvoință:

- A, păi nu mai e nevoie să ne vedem, că am rezolvat, v-am aruncat pachetul peste gard, în curte. Am văzut că aveți și câine, dar e blând.

Mi-a stat inima.

Observația lui era corectă, dar incompletă. Câinele este blând, dar asta nu e suficient pentru a-i lăsa în preajmă un pachet cu ceva de mâncare în el. Motiv pentru care atunci când am ajuns acasă am găsit o imagine cam de film horor.

După care m-am apucat să dau niște telefoane din lista cu medici veterinari și a urmat o minunată și portocalie zi de sâmbătă.

În fine, am scris abia acum despre întâmplarea asta pentru că am vrut să mă liniștesc mai întâi și să mă asigur că e câinele bine. Și e, din fericire, deși e clar că a avut o digestie mai complicată.

Aș fi putut să dau și taguri, și nume, însă nu mai am energie de dus războaie pe internet acolo unde e clar că nu mai poți să îndrepți nimic. Ce să fac, să încep iureș aici ca să ce? Să-l dea p-ăla afară? Să-i ia din salariu? Să-l certe? Să-i ia boii de la căruță? Ar fi îndreptat asta cu ceva? Nu. M-ar fi făcut pe mine să mă simt mai bine? Categoric nu, dimpotrivă.

I-am trimis omului sms și i-am zis să aibă grijă pe viitor în situații dintr-astea. Sper să fi înțeles ceva de aici.

Ps. De ieri, câinele ăsta mai e strigat la noi în curte și Gulaș. Nume la care am observat că răspunde destul de bine", a scris Ciprian Muntele pe Facebook.

O zi mai târziu, Ciprian Muntele a revenit cu mesajul pe care l-a primit de la curier, constatând încă o dată că a luat decizia corectă atunci când nu a făcut o sesizare.

"Am primit mai devreme mesaj de la curier, în continuare cred că am procedat corect. Și că fiecare am învățat ce trebuia de aici, fără vreun scandal inutil."

Mesajul trimis de curier

"Îmi pare rău dacă s-a întâmplat asta din cauza mea. Mi s-a părut un cățel cuminte, că nu m-a lătrat și nu m-am gândit că o să roadă punga. Domnul cu care am vorbit la telefon a zis că nu poate păți nimic câinele, chiar dacă umblă în pungă.

Nu m-am gândit și îmi pare rău. Pe viitor am să știu să nu mai fac așa. Dacă este nevoie să luați ceva medicamente le plătesc eu. O zi buna!".