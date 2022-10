Ce a pățit o femeie din Iași după ce a cumpărat un cuptor electric de 2.500 de lei: ”A mers încontinuu aproape 7 zile”

O femeie de afaceri din Iași a reclamat că a cumpărat un cuptor electric și că nu a beneficiat de garanție după ce s-a defectat.

Femeia a cumpărat cuptorul electric incorporabil în valoare de 2.500 de lei în februarie și, pentru că a constatat că s-a defectat, a mers recent la centrul comercial pentru a înlocui produsul.

Reprezentanții magazinului i-au spus că produsul nu poate fi înlocuit pentru că a fost achiziționat pe firmă și i-au sugerat să se adreseze direct producătorului.

”Am cumpărat un cuptor pentru firmă. Achiziția am făcut-o pe societate. Era pentru angajații care vor să mai încălzească ceva cât timp sunt la program. Era doar pentru angajați. Săptămâna trecută, cât am fost plecată, m-a sunat o angajată să-mi spună că echipamentul nu se mai oprea, fiind electric. Cuptorul a mers încontinuu aproape 7 zile. Am fost la Altex să le spun despre defecțiune. Am fost cu tot cu acel cuptor. Mi-au spus să mă adresez producătorului”, a povestit femeia, potrivit bzi.ro

Când a discutat cu reprezentanții producătorului, femeii i s-a spus că echipamentul casnic nu beneficiază de garanție pentru că se presupune că ar fi fost folosit într-o activitate industrială.

”Mi-au spus că nu poate fi în garanție, pentru că produsul a fost cumpărat pe firmă. Ca și cum aș fi desfășurat activități industriale. Nu era cazul de așa ceva. Cuptorul este folosit doar de câțiva angajați, nu este pentru alte activități. Nu este un produs care a costat 100 de lei, este vorba despre altceva.

Pe firmă, echipamentul se amortiza în câțiva ani. Mă gândeam chiar să-l casez. Nici măcar nu ai unde să-l repari. La service-urile autorizate nu răspunde nimeni”, a mai spus femeia.

Ea a apelat la un electrician care i-a cerut 150 de lei, dar nu i-a garantat că echipamentul va funcționa mult timp.

”Am reparat pe banii mei, am plătit 150 de lei. Problema era de la un senzor. Mi s-a spus că nu va ține mult, ci câteva luni, pentru că nu sunt așa bune cuptoarele astea. Am depus o reclamație și la Protecția Consumatorilor, dar încă nu am primit un răspuns”, a mai precizat reclamanta.