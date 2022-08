Cum a ajuns un tânăr să pună lacăt la ușa frigiderului. Iubita lui fura mereu o bucată din orice mânca el: "A luat o mușcătură din toate gustările mele"

Membrii unui forum popular de pe internet au rămas uimiți după ce un bărbat a explicat de ce a fost forțat să pună un lacăt pe frigider.

Într-o postare virală publicată pe Reddit, tânărul a povestit a spus că totul a fost bine după ce prietena lui s-a mutat cu el, până când un comportament ciudat a devenit punctul de plecare pentru un război în toată regula între îndrăgostiți.

Sub titlul „Sunt eu de vină pentru blocarea accesului la mâncarea mea?”, postarea a primit peste 10.000 de voturi și 3.400 de comentarii în doar câteva ore ore.

„Totul a fost bine la început, dar odată ce am început să ne vedem mai des, am observat obiceiul ei prost.”

Scriind că iubita lui fura în mod constant o bucată din orice mânca el, indiferent de felul în care arăta, acesta a relatat că s-a săturat rapid și a decis să confrunte problema direct.

„De fiecare dată când ieșeam și era vorba de mâncare, ea o încerca înainte să ajung eu la ea”, a remarcat bărbatul.

„Am avut mai multe discuții cu ea despre asta, dar a spus că a fost drăguț, și nu sinistru”.

În ciuda faptului că a avut „mai multe discuții” despre actele repetate de furt și a ajuns la un armistițiu, tânărul a precizat că recent sitiuația a devenit mai gravă.

„Am făcut o prăjitură și după ce am împărțit-o în opt, am lăsat-o la frigider, când am ieșit cu un prieten”, a scris acesta.

„Imaginați-vă surprinderea mea când am văzut că fiecare bucată avea o mușcătură”.

"Am fost supărat. I-am spus că e jenant și că trebuie să găsim o soluție", a continuat bărbatul.

„A doua zi am cumpărat un lacăt pentru frigider”.

„Era furioasă... noaptea trecută, a spart lacătul și a luat o mușcătură din toate gustările mele și din două felii de baghete care erau acolo.

I-am spus să-și împacheteze lucrurile și să plece", a mai spus tânărul.

Studiul care explică obiceiul tinerei

Un studiu publicat de un jurnal britanic de biologie a arătat că mamiferele experimentează niveluri mai ridicate de oxitocină după ce s-au implicat în activități de cooperare, în special schimbul de alimente între parteneri.

S-a dedus că, deoarece împărțirea alimentelor provoacă creșteri ale nivelului „hormonului iubirii”, furtul unei mușcături din farfuria partenerului este adesea un semn de afecțiune și un indicator al unei relații înfloritoare.

Dar pentru unii, poate cauza probleme majore.

Recent, Newsweek a scris despre mai multe discuții de pe Reddit care detaliază controverse legate de furtul de alimente, inclusiv despre alte frigidere încuiate, despărțiri legate de prăjituri și o postare în care cineva mărturisea că a ajuns să mănânce în mașina sa, după ce prietena lui i-a cerut să mănânce ea prima bucată din fiecare preparat pe care el îl gătește sau îl comandă.

Mulți dintre cei care au participat la aceste discuții s-au opus în mod covârșitor oricăror hoți de alimente și au oferit sprijin ferm celor care au luat măsuri extreme pentru a proteja mesele la care țin cel mai mult.

„Îți ignoră limitele... încercând să te facă să te îndoiești de tine, de capacitatea ta de a stabili limite și de reacțiile tale emoționale”, a comentat cineva.

„Acest comportament este dincolo de bizar. Este super controlant. Se simte ca și cum și-ar marca teritoriul."

„A lua o mușcătură din FIECARE felie de tort nu arată dragoste, arată egoism. Probabil va fi un partener controlant, posesiv... și ai fi mult mai bine să nu doar o dai afară, ci și să termini relația”.