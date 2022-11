Care este momentul potrivit pentru a cumpăra o locuință prin credit, în plină recesiune: ”Dobânzile se vor modifica și vor crește”

Anul 2022 a fost marcat de inflație, de o creștere accelerată a indicelui ROBOR, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, dar și de majorarea prețurilor alimentelor, carburanților și utilităților.

În contextul economic actual, românii care doresc să cumpere locuințe prin credite au o dilemă, și anume care este momentul potrivit: să aplice acum pentru un credit, sau să mai aștepte?

Cătălin Marin, broker de credite și managing partner la SVN România, a explicat pentru Ziare.com care este momentul ideal pentru a cumpăra un imobil prin credit.

”Când vorbim de un credit pe persoană fizică, ne raportăm strict la IRCC. Vor exista creșteri de la 1 ianuarie 2022: IRCC-ul astăzi este 4,06, în luna ianuarie va fi 5,7, asta înseamnă estimativ, în valoarea ratei, un plus de 17%. Este foarte clar că acesta este un moment foarte bun de a face o achiziție. În acest moment sunt promovate dobânzi fixe pe o anumită perioadă determină de timp, sau creditele în euro cu o dobândă fixă sau variabilă, dar acolo dobânzile sunt mult mai mici. Ținând cont de mărirea IRCC-ului din luna ianuarie, dobânzile se vor modifica și vor crește. Deci dacă luăm în calcul ca perioadă de timp următoarele 6 luni, cu siguranță astăzi e un moment foarte bun pentru a face o achiziție, cu atât mai mult cu cât și valoarea cotei de TVA se va modifica de la 1 ianuarie și va scădea plafonul, a explicat brokerul de credite.

Inflație de peste 16% la finalul anului 2022

Banca Naţională a României (BNR) a majorat la 16,3% prognoza de inflaţie pentru finalul acestui an şi estimează o inflaţie de 11,2% pentru sfârşitul anului viitor, potrivit datelor prezentate luni de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.

BNR estima în august 2022 o inflaţie de 13,9% pentru finalul anului şi de 7,5% pentru 2023. De asemenea, banca centrală anticipa în mai 2022 o inflaţie de 12,5% pentru sfârşitul acestui an şi de 6,7% pentru anul viitor.

Guvernatorul BNR: ”Dobânzile vor rămâne la nivelurile actuale”

În România s-a creat iluzia că dobânzile vor scădea, dar acestea nu au cum să scadă dacă inflaţia nu coboară, şi vor rămâne la nivelurile actuale cel puţin până când inflaţia se va apropia de 8%, a explicat luni, 14 noiembrie, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, în cadrul conferinţei de presă de prezentare a Raportului trimestrial aspra inflaţiei.

"Nemulţumirile se păstrează pentru că s-a creat iluzia, şi acesta este motivul intervenţiei mele, că dobânzile vor veni în jos. Nu au cum să vină în jos până când inflaţia nu vine în jos. Dobânzile faţă de rata inflaţiei sunt scăzute. Deci ele vor rămâne la nivelurile actuale, cel puţin până când inflaţia se va apropia de 8%.

Că se mai plimbă în jur de 8 în plus, în minus, într-adevăr, poate că şi controlul Consiliului Concurenţei i-o fi influenţat, nu am de unde să ştiu, poate şi declaraţia mea, să zicem. Ce puteau să zică? Băi, iar l-aţi supărat pe Guvernator. Nu m-au supărat deloc. Le-am atras atenţia că sunt în faţa unui tăvălug mediatic şi că nu pot să trateze, cum mi-a spus mie un bancher odată, când i-am spus "Măi, fiţi şi voi mai atenţi!", poate că şi asta ştie şi a făcut o înţelegere, "Fiţi şi voi mai atenţi!". "Domnul guvernator, vă uitaţi prea des la televizor". Zic "Măi, eu trebuie să mă uit la televizor pentru că opinia publică şi percepţia publică face parte din mediul în care lucrăm. Nu luăm decizii aşa aiurea". Dar eu cred că cel mai mult influenţează nivelul Robor-ului pe termen scurt, over - night, o săptămână şi la 3 luni nivelul de lichiditate. Acum sunt sigur că nivelul de lichiditate...lichiditatea s-a îmbunătăţit", a declarat Mugur Isărescu.

Indicele ROBOR și IRCC

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri, 16 noiembrie, la 7,96% pe an, de la 7,98% pe an, cu o zi în urmă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).

La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 8,15% pe an, de la 8,16% anterior, iar ROBOR la 12 luni a fost cotat la 8,33% pe an, faţă de 8,34% cât era marţi.

În ceea ce priveşte indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, acesta este de 4,06% pe an, fiind calculat ca medie aritmetică a ratelor de dobândă zilnice ale tranzacţiilor interbancare din trimestrul II 2022, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 2,65%.