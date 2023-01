Mulți dintre românii care au nevoie să cumpere o casă amână momentul, descurajați de scumpiri, dar și de experiențele celor care au deja un credit și nu mai reușesc să țină pasul cu ratele care cresc.

În mediul online subiectul este de interes, iar unii dintre cei care au cumpărat un apartament cu ajutorul unui credit caută soluții.

Un utilizator al platformei Reddit a postat capturi cu mesajele primite de la banca la care a împrumutat bani la sfârșitul anului 2021 și la finalul lui 2022, pentru a face o comparație.

Astfel, dacă pe 31 decembrie 2021 avea de plătit o rată de 1.302 lei, un an mai târziu banca i-a transmis noua sumă pe care trebuie să o achite lunar: 2.076 lei.

"Ia-ți casa ta. Lucrul tău e lucrul tău. Uhm... ok!", a scris acesta în textul care însoțește capturile, lăsând să se înțeleagă că regretă decizia de a cumpăra o locuință cu credit.

Postarea a stârnit o dezbatere pe acest subiect și a strâns aproape 400 de comentarii.

Cum să-ți iei casă fără mari bătăi de cap

Un alt român care a decis să cumpere un apartament fără credit a relatat experiența personală în 3 pași care trebuie urmați, într-o postare pe Reddit.

"Pasul 1: decizi să pui deoparte o sumă de bani lunar.

Pasul 2: transferi suma aia de bani când iei salariul, nu la final de lună.

Pasul 3: trăiești cu restul.

Te oprești când ai măcar jumătate din valoarea apartamentului. Sacrificiile pe care le faci în timp ce aduni banii ăștia merită.

Din experiență, am început când eram tânăr și câștigam 1.500€ pe lună. Puneam deoparte 1.000€ și trăiam din restul și din ce mai câștiga soția.

După 3 ani în câmpul muncii, am mărit suma la 2.000€ pe lună și am realizat că mai putem sta în chirie cu doi copii mici niște ani până strângem suma totală, să nu avem credite deloc. Am dus-o OK, fără să trăim ca niște pustnici, dar și fără să ne lăfăim. Facem asta acum.

Cheia este să transferi banii ăștia în contul de economii când vine salariul. E atât de simplu. Dacă nu faci asta, o să fii tentat să cumperi orice, că vezi banii în cont. Dacă nu îi vezi, tentația se mai domolește.

Știu că sfatul ăsta nu e pentru toată lumea, că sunt oameni care...Da, ok, bine. Nu toți au, nu toți pot, nu toți vor. Unora le e mai bine cu credite."

"În 12 ani pot să-mi iau o garsonieră în Timișoara"

În comentarii, mulți sunt de acord cu ideea că sfatul nu este util pentru toată lumea.

"Pe scurt, trebuie să ai salariu mare că să îți iei casă fără mari bătăi de cap. Thanks, captain Obvious!

Cu eforturi ENORME, eu (și mulți ca mine) nu aș putea să pun deoparte nici măcar €500 pe lună. Un apartament mai de doamne ajută, în niciun caz o casă, e cel puțin 80.000. În ritmul ăsta aș acumula suma aia pentru un apartament de cel mult 2 camere în peste 20 ani."

"Sună foarte bine în teorie, dar piața de la noi nu e matură încă și e pe creștere.

Să îți dau un exemplu. Apartamente în Cluj care costau 60k în 2011 costă acum 180k. Luat cu credit în euro în 2011 pe 25 de ani, rata era 350€ pe lună, dar a tot scăzut (din cauza că euribor s-a prăbușit), iar acum e în jur de 250€ și ai ai folosit apartamentul timp de 11 ani.

Dacă în loc să faci rata în 2011 ai fi făcut ce zici tu și doar ai fi pus bani deoparte ai avea acum în jur de 30-40k care sunt departe de a fi jumătate, nu ai fi folosit apartamentul timp de 11 ani și nu ai avea un bun pe care să îl poți valorifica în caz că ai nevoie de bani.

Nu vreau să se înțeleagă că trebuie luat credit, dar nici să ții banii în cont cu dobânda negativă într-o perioada de inflație record nu e cel mai bun sfat financiar."

"Deci din 4000 lei cam am salariu, 2600 lei să pun deoparte, apoi din restul de 1400 lei să plătesc chirie+utilități+net+curent+mâncare+RCA service autoturism, fără alte cheltuieli…și în 12 ani pot să-mi iau o garsonieră în Timișoara în cazul în care peste 12 ani va avea același preț. Încep de mâine, urați-mi noroc!".