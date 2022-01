62% dintre părinți au cumpărat în ultimii doi ani mai multe cărți decât înainte de pandemie, iar 80% s-au orientat către cărți cu conținut educațional, arată datele unui sondaj online realizat de o editură din România.

40% dintre părinți consideră că programele educaționale digitale sunt necesare și utile în noul context. Mai mult de jumătate au un buget lunar de până în 100 de lei pentru cărțile copiilor, în timp ce două treimi alocă un buget similar pentru cărți de parenting, de beletristică sau dezvoltare personală dedicate adulților, arată datele colectate de Editura DPH.

Importanța lecturii și materialelor alternative în abordarea didactică, alături de percepția părinților față de lecturile educaționale a fost schimbată de contextul pandemic. Astfel, 59% dintre cadrele didactice au precizat că au schimbat metoda de predare la clasă, iar peste 38% au făcut parțial modificări în aceasta, pe fondul faptului că a fost mai dificil să le mențină atenția elevilor (56%) în contextul cursurilor online, hibrid și chiar offline, arată datele sondajului*. 54% dintre cadrele didactice fac recomandări de lecturi suplimentare săptămânal, 40% lunar, iar recomandările lor merg atât înspre titluri care completează programa școlară (60%), dar și către cărți de povești (70%), enciclopedii (31%) sau care explorează subiectul emoțiilor și gestionarea lor (34%).

Ads

Părinții, pe de altă parte, au precizat că au achiziționat în special titluri din sfera educațională (81%), cărți și materiale ce conțin activități pentru copii (64%), de povești (60%) sau cu subiecte non-fiction, cum sunt enciclopediile sau biografiile, cărțile de știință și nu numai (42%).

"Un efect mai puțin discutat al pandemiei este felul în care părinții, cadrele didactice și copiii au învățat să facă echipă în ceea ce privește educația, mai mult decât în anii precedenți. Astfel, importanța recomandărilor a crescut, alături de dorința de a experimenta, ce se reflectă în diversitatea achizițiilor. Observăm o creștere a interesului cadrelor didactice pentru cărțile ce prezintă metode și concepte alternative de predare, alături de o creștere a interesului părinților pentru titluri dedicate celor mici, dar care conțin informații și pentru părinți, cum ar fi exercițiile de sofrologie", a precizat Florentina Ion, fondator Editura DPH.

Ads

Top preferințe și buget alocat

Datele sondajului au mai arătat că și copiii au propriul top al preferințelor în materie de cărți. Astfel, potrivit părinților care au participat la sondaj, aceștia preferă poveștile (80%), cărțile de tip enciclopedie (49%), cele de dezvoltare personală (44%) – care tratează subiectul emoțiilor, dar și aptitudini din sfera soft skills, precum colaborare, încredere, creativitate etc – sau interactive – cu clapete, sunete, format atipic, supradimensionat, inserturi și activități (37%).

Bugetul alocat în fiecare lună de părinți pentru cărțile copiilor a fost de până în 100 de lei pentru puțin peste jumătate dintre aceștia. 44% au precizat că alocă lunar între 101 și 300 de lei pentru achiziția de cărți, iar 4% chiar peste 300 de lei lunar. De asemenea, un procent semnificativ (76%) a precizat că alocă un buget de până în 100 de lei lunar pentru cărți de parenting, beletristică, dezvoltare personală dedicată adulților etc, iar 21% alocă între 101 și 300 de lei pentru astfel de achiziții.

Ads

"Am observat în ultimul an o diversificare a coșului de cumpărături și, la o treime din comenzi, alături de cărțile pentru copii, se află și un titlu de parenting sau dezvoltare personală, ori un titlu dedicat adulților care tratează metode creative de predare. Interesul pentru o abordare a educației adaptată lumii în care cresc copiii din această generație este în creștere. De aceea am introdus în portofoliu inclusiv titluri care tratează subiecte mai dificile, precum bullyingul, cărți care includ informații pentru părinți în completarea poveștilor pentru copii, cărți care să fie de un real ajutor, atât celor mici, cât și celor mari, prezentând informațiile într-o manieră accesibilă, indiferent de vârstă sau background profesional", a mai precizat Florentina Ion.

Efectele școlii online și resursele digitale

Contextul actual a dus la o digitalizare accelerată în educație. În contextul în care sondajul mai arată că 60% dintre cadrele didactice au predat mai mult online în ultimul an, un procent similar a considerat important ca părinții să lucreze suplimentar cu elevii pentru a fixa noțiunile predate. De altfel, o treime dintre părinți a precizat că a fost mult mai conectată la parcursul școlar al copilului decât înainte de pandemie.

Ads

În acest context, peste 40% dintre părinți consideră că o platformă educațională cu resurse care urmăresc programa școlară ar ajuta foarte mult în fixarea și aprofundare cunoștințelor predate.

Noua generație s-a născut și crește într-un mediu digital, astfel încât competențele pe această linie sunt mult superioare generațiilor trecute. Ne bucurăm să vedem o creștere semnificativă a interesului pentru programele educaționale digitale lansate la finalul lui 2020, dedicate clasei pregătitoare și claselor I-III. Acestea prezintă programa școlară într-un mod atractiv, actual, interactiv, iar accesul la informație se face într-un mediu controlat, sigur. Părintele sau cadrul didactic poate verifica în timp real evoluția copilului, poate face evaluări sau oferi feedback, a mai precizat Florentina Ion.

Pentru acest an, editura își propune să extindă portofoliul de resurse digitale din programele educaționale disponibile pe site către clasa I și vizează finalizarea unui program digital complex pentru această clasă. Ghiozdanul din Pădure (clasa pregătitoare) și Scrie cu Zmeișorii (program de scriere pentru clasele I-III) conțin împreună peste 1.200 materiale, jocuri și activități. Programele sunt disponibile pe baza unui abonament anual, ce pornește de la 78 lei.

Sondajul a fost realizat online, la nivel național, în perioada septembrie-noiembrie 2021. La el au participat 1.332 părinți cu copiii cu vârste cuprinse între 0-13+ ani, 18% din mediul urban, 82% mediul urban, și 434 cadre didactice, 16% mediul rural, 84% mediul urban.