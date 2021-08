Actriţa Rodica Mandache omagiată în cadrul unui festival de film de la Iași. A primit titlul de Cetăţean de Onoare al orașului natal

Actriţa Rodica Mandache a primit Premiul de Excelenţă pentru întreaga activitate artistică din partea organizatorilor Festivalului Serilor Filmului Românesc, în cadrul unei gale special organizate în Piaţa Unirii, cu această ocazie fiindu-i conferit şi titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi".

Vineri, în cea de-a treia zi a Festivalului Serile Filmului Românesc, actriţei Rodica Mandache i-a fost oferit unul dintre cele trei Premii de Excelenţă acordate în timpul acestei ediţii de organizatorul evenimentului.

"Unul dintre Premiile de Excelenţă de anul acesta ajunge la doamna Rodica Mandache, o actriţă cu o carieră extraordinară. Constatam în anii trecuţi că puţină lume ştie că este din Iaşi. Merită această Gală, acest Premiu de Excelenţă şi acest premiu al municipalităţii", a spus Andrei Giurgia, organizatorul Festivalului Serile Filmului Românesc, eveniment ajuns la a XII-a ediţie.

Actriţa a încântat publicul venit în Piaţa Unirii din Iaşi special pentru această gală cu recitalul "Doamna fără nimeni".

Cel care i-a înmânat actriţei Rodica Mandache titlul de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Iaşi" a fost primarul Mihai Chirica.

"Am ascultat aproape cu pioşenie câteva definiţii care mă vor urmări mult timp în viaţă: ce este omul, ce este iubirea, ce este dragostea, ura, moartea, actorul, teatrul? Ce suntem noi? Suntem nişte oameni şi probabil că unii vom mai rămâne. Surpriza e legată de faptul că la propunerea asociaţiei pe care o conduce Andrei Giurgia şi Consiliul Local Iaşi am luat decizia să vă decernăm titlul de Cetăţean de Onoare al municipiului nostru. E o onoare pentru mine, ca primar, pentru noi, ca ieşeni, să facem acest gest atât de important pentru noi, pentru că încununează destinul unui actor ieşean care a reuşit să ne facă cinste pe toate scenele unde a jucat în numele oraşului, să-l aducă acolo şi să amintească din când în când că s-a născut la Iaşi. Poate că spiritul pe care Iaşiul îl lasă în sufletul fiecăruia dintre noi a avut şi o contribuţie pentru cariera dumneavoastră de actriţă, de artist", a afirmat Mihai Chirica în momentul decernării titlului.

Marea actriţă a scenei şi cinematografiei româneşti a fost impresionată de gestul consilierilor locali de a-i conferi acest titlu.

"Sigur că trebuie să mulţumesc şi nu ştiu cum, pentru că mai bine vorbesc cu vorbele altuia, cu texte învăţate. Sunt în oraşul meu, oraşul pe care îl iubesc, de câte ori vin aici am 17 ani, pentru că la 17 ani am plecat, dar mă regăsesc aici de fiecare dată. Mi-l aduc aminte când era plin de copaci, de tei, când mirosea teribil în tot oraşul, era cel mai verde oraş din ţară şi aşa o să fie. Aşa o să-l faceţi din nou. E un oraş care a dat atât de mulţi actori, atât de mulţi artişti. Acum am să mă laud că sunt "Cetăţean de Onoare" şi din când în când am să vă sun", a declarat Rodica Mandache.

Un al doilea "Premiu de Excelenţă pentru întreaga carieră" al aceste ediţii a Serilor Filmului Românesc va ajunge la regizorul Dan Piţa. Acesta ar fi trebuit să fie prezent vineri seara la Casa de Cultură "Mihail Uraschi" din Iaşi, la proiecţia filmului "Mai presus de orice", însă nu a mai ajuns din motive de sănătate.

Filmul este un documentar din 1980 despre cutremurul din 1977, regia fiind semnată de Nicolae Mărgineanu şi Dan Piţa.

"Acordăm un alt Premiu de Excelenţă regizorului Dan Piţa. Aşa ştim şi aşa considerăm noi că trebuie să apreciem valorile. Domnul Dan Piţa, în ultimul moment, din diferite motive de sănătate, nu a mai putut ajunge la Iaşi, dar va fi alături de noi prin legătură telefonică directă. S-a bucurat când a auzit că unul dintre premii va ajunge la domnia sa, prin intermediul domnului Mărgineanu", a spus Andrei Giurgia.

Cel de-al treilea Premiu de Excelenţă al festivalului îi va fi decernat post-mortem actorului Ion Dichiseanu, în cadrul unei gale care va fi organizată duminică seara. La eveniment este aşteptată să participe fiica acestuia, Ioana Dichiseanu.