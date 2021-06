Prima licitatie de arta romaneasca in format NFT si cu plata in criptomoneda

O casa de licitatii din Bucuresti anunta ca organizeaza, pe 6 iulie, in premiera in Romania, prima licitatie care include arta digitala realizata de artisti contemporani romani, in format NFT, si accepta ca plata pentru lucrarile de arta sa fie efectuata si in criptomoneda.

Astfel, A10 by Artmark arata ca devine prima casa de licitatie din Europa de Est care organizeaza o sesiune de arta ce include o sectiune dedicata artei digitale in format NFT, dupa ce piata internationala de arta de profil a erupt acum cateva luni, cand Christie's a adjudecat in martie 2021 un lot de arta digitala in format NFT al unui tanar artist digital cu peste 60 de milioane de dolari. Precedentul a fost urmat si de alte case, precum Sotheby's ori Phillips, care au organizat in lunile urmatoare licitatii ori sectiuni dedicate tinerilor artisti digitali, dintre care multi provin din Estul Europei.

Licitatia va avea loc in format online pe platforma Artmark Live, dar si in sala de licitatie de la Palatul Cesianu-Racovita. Artmark anunta ca accepta plata loturilor de arta digitala si in criptomoneda - specific in Etherum, cea mai populara moneda electronica folosita in piata internationala de arta digitala, dar si in Bitcoin, cea mai capitalizata moneda electronica la acest moment. Conform regulilor speciale de licitatie pentru sectiunea de arta digitala, casa de licitatii accepta, mandatata de artistul digital, plata in criptomoneda, insa aceasta este transformata ulterior, la data incasarii, in moneda clasica, incasarea fiind inregistrata in moneda clasica, artistul digital fiind platit mai departe tot in moneda clasica.

Arta digitala alcatuieste 10 loturi in licitatie, lucrarile fiind realizate de cei mai cunoscuti tineri artisti specializati in tehnici digitale. Pretul de pornire al fiecaruia din cele 10 loturi este de 100 de euro. Lucrarile unor artisti ca Eurosadboy sau Victor Fota se vand la sume semnificative pe piata internationala emergenta de arta digitala.

O alta premiera in cadrul evenimentului este primul lot de arta digitala bisericeasca, criptat in NFT, realizat de pictorul Daniel Codrescu, iconograful Catedralei Nationale. Lotul de arta digitala "Cea mai inalta decat Cerurile" ("Maica Domnului cu Pruncul - Platytera"), reprezinta unica fotografie (editie 1/1) a picturii altarului Catedralei Mantuirii Neamului. Pictura, arta celesta a carei unica imagine se dezvaluie in acest lot de arta digitala, este cea mai mare reprezentare a Maicii Domnului din Romania si una dintre cele mai mari din lumea ortodoxa. Potrivit Artmark, conform dorintei special exprimate de artist, toate fondurile colectate in urma vanzarii acestui lot NFT vor fi donate fondului finalizarii constructiei Catedralei Mantuirii Neamului.

Un alt lot impresionant al sectiunii de arta digitala in format NFT este "Dragoste" - un lot compozit, realizat de celebrul creator ale tricourilor purtand acest indemn, artistul sibian Dan Raul Pintea.

Lucrarile sectiunii de arta digital in format NFT, alaturi de cele aproximativ 200 de opere din cadrul licitatiei de arta postmoderna si contemporana, pot fi vizionate online pe artmark.ro sau la Palatul Cesianu-Racovita, in regim gratuit, de luni pana duminica, in intervalul orar 10.00-20.00.

Intre lucrarile sesiunii se mai numara: "Arhitecturi" de Andrei Cadere, estimata la 18.000-25.000 de euro, "Fata cu draperie" de Stefan Caltia, la 9.000-15.000 de euro, plumbul "Avion" de Constantin Brancusi, la 3.000-5.000 de euro.