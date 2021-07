Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a declarat, legat de situatia dosarului Rosia Montana in procedura de includere in lista UNESCO, ca institutia pe care o conduce pledeaza pentru patrimoniu, insa decizia va fi luata la nivel de Guvern si la nivel de coalitie. El a anuntat ca dosarul va fi discutat pe 25 iulie in Comisia UNESCO.

"Situatia, in ansamblu, sta in felul urmator: Rosia Montana a fost inclusa in patrimoniul imperiului Austro-Ungar in anul 1906. Inca de atunci s-a considerat ca e ceva foarte valoros din punct de vedere patrimonial. Odata cu reactualizarea listei monumentelor istorice, dupa anii 1990, Rosia Montana a ramas acolo si inclusiv la momentul la care s-a dat acel acord pentru minerit in zona ea era inclusa in patrimoniul national romanesc. Asadar, cand s-a semnat contractul, se stia foarte bine ca acolo e o zona de interes patrimonial", a spus ministrul la TVR1.

El a continuat: "Daca la momentul semnarii contractului ti-ai asumat ca ulterior vei prezenta un proiect care va respecta legislatia statului roman si vei obtine avize in primul rand de la Mediu. Nu patrimoniul e principala problema. Acolo niciodata nu a fost obtinut aviz pentru mediu. Asta ramane o problema deschisa, despre care se vorbeste mult mai putin".

Ministrul a subliniat ca zona este deja protejata de Legea patrimoniului national.

"Includerea sa sau declansarea procedurii pentru includerea in patrimoniul mondial UNESCO are drept prima conditie sa fie inclus in patrimoniul national al tarii respective. Asadar, includerea sau neincluderea in patrimoniul mondial UNESCO nu ii schimba cu absolut nimic statutul juridic. Ministerul Culturii este partea Guvernului Romaniei.

Vom merge cu un mandat al Guvernului. Va fi o decizie la nivel de Guvern si, mai mult de atat, va fi o decizie politica la nivel de coalitie. Noi, ca minister al Culturii, nu putem pleda decat pentru patrimoniu, pentru ceea ce inseamna binele patrimoniului. Noi nu putem avea alta pozitie decat cea prin care pledam pentru continuarea procedurii, pentru ca UNESCO nu va veni cu bani, nici cu alte legi de protectie asupra acestui obiectiv, dar inseamna o zona de consultanta si de expertiza care ajuta in ceea ce inseamna salvarea patrimoniului de acolo".

Gheorghiu a spus ca deja a avut intalniri, discutii "destul de deschise, unele chiar aprinse", iar pe 25 iulie va fi discutat dosarul Rosia Montana. Intre 16 si 30 iulie va avea loc o sesiune de sedinte a Comisiei UNESCO.