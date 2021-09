Meșteșugul dogăritului, pe cale de dispariție. Efortul depus de un meșter din Apuseni pentru a duce tradiția mai departe FOTO VIDEO

Meșterul Dan Haneș are o clasă de cinci copii pe care îi învață meșteșugul dogăritului

Meșteșugul prelucrării lemnului, învățat de moții din Munții Apuseni de la părinți și bunici, este pe cale de dispariție.

Circa 20 de meșteri veritabili mai există în satele de pe Valea Arieșului Superior. Tinerii nu mai vor să învețe această meserie, deoarece câștigurile au scăzut mult comparativ cu anii trecuți.

Ads

Daniel Ioan Haneș, din comuna Vidra, este unul dintre puținii bărbați din Munții Apuseni care mai prelucrează manual lemnul la fel ca acum 100 de ani. Are 47 de ani și confecționează obiecte din lemn de toate felurile. De un an de zile are și o clasă de cinci copii pe care îi învață meșteșugul dogăritului.

”Pe vremuri toată lumea era cu lemnul. Gălețile erau din lemn, vana era din lemn. Acum din păcate este numai plastic. În trecut au au fost vremuri bune și s-a câștigat bine. Cred că este începutul sfârșitului pentru acest obicei”, spune Dan Haneș. Acesta dă exemplul bunicului său care, pentru că se pricepea la dogărit, a scăpat de război. Timp de doi ani a lucrat numai pentru armată, la făcut butoaie din lemn.

Din bușteni, meșterul popular face butoiașe, buți, tulnice, ciubere, doage, linguri și alte produse care se pot realiza din lemne, iar apoi le vinde la târguri de profil, dar și pe internet și la persoane din alte orașe care îi cunosc activitatea. De asemenea, produsele sale au ajuns în 7-8 țări, între care Germania, Franța sau SUA, fiind cumpărate de oameni care au mers în străinătate sau le-au trimis prietenilor.

”Totul se face manual, cum se făcea pe vremuri. Am învățat meseria de la bunicul, de la tata, și vreau să o duc în continuare cât se poate de mult. Din plăcere am început să lucrez. În prezent vânzarea nu este satisfăcătoare”, a mai spus Dan Haneș.

Meșterul popular a adăugat că, din cauza că nu se câștigă, sunt persoane care cunosc meseria, dar nu o mai practică, iar tineretul nu mai vrea să o învețe, în vreme ce școala de profil s-a desființat.

”Ne încurcă acum și cei care vând chinezării în târguri, alături de noi. Iau produse cu 3 lei și le dau cu 5 lei sau cu cât pot. Ăștia ne mănâncă nouă pâinea. Se dau mari meșteri, însă nu cunosc meserie”, a afirmat meșterul popular. Realizarea unui produs durează de la câteva ore, până la 3-4 zile, în funcție de cât este de mare obiectul sau cât trebuie să stea lemnul la uscat.

Spre exemplu, un butoi la care meșterul lucrează câteva zile, costă între 100 de lei și 400 de lei, în funcție de mărimea lui. Spune că s-ar bucura dacă cei cinci copii pe care îi are în clasa de dogărit, susținută de Centrul de Cultură ”Augustin Bena” Alba Iulia, vor învața să fac un obiect de la un capăt la altul.