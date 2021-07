Festivalul Filmului Francez. Proiectiile vor avea loc in Bucuresti si alte 11 orase din tara

Cea de-a 25-a editie a Festivalului Filmului Francez sta sub semnul bucuriei si al optimismului, a declarat directoarea generala a Institutului Francez din Romania, Helene Roos, joi, 1 iulie, cu prilejul deschiderii evenimentului, la Cinema Elvire Popesco din Capitala.

De asemenea, ea a spus ca aceasta editie este marcata de reintoarcerea publicului in cinematograf si a precizat ca festivalul are loc in 12 orase din Romania.

Festivalul are cinci sectiuni cu cate cinci filme fiecare si ca in total vor fi peste 100 de proiectii in salile de cinema, in aer liber si online. In sectiunea "Competitia tinere talente lungmetraj" sunt cinci filme ale noilor voci ale cinematografiei franceze si ca publicul este invitat sa aleaga castigatorul prin vot.

Helene Roos a precizat ca pentru prima data la festival publicul va vedea si scurtmetraje (sectiunea "Competitia Tinere Talente Scurtmetraj"). Potrivit acesteia, sectiunea "Panorama filmelor anului", care prezinta cele mai importante pelicule din 2021 ale cinematografiei franceze, sta la aceasta editie sub semnul comediei.

Directoarea Institutului Francez a afirmat ca una dintre noutatile acestei editii este sectiunea "Carte blanche pentru cinci cineasti romani". Ea le-a multumit lui Radu Jude, Cristian Mungiu, Corneliu Porumboiu, Cristi Puiu si Adinei Pintilie ca au spus care este filmul francez care i-a inspirat.

Sectiunea "Le meilleur du festival du film francais" cuprinde o retrospectiva a celor mai bune pelicule de la festival.

Ioana Dragomirescu, coodonatoarea Festivalului Filmului Francez, a declarat ca anul acesta proiectiile vor avea loc nu doar in Bucuresti, ci si in alte 11 orase din tara: Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, Arad, Brasov, Braila, Constanta, Sfantu Gheorghe, Sibiu, Suceava si Targu Mures.

"Sapte dintre acestea au primele proiectii de film in aceasta seara, odata cu noi. De asemenea, festivalul din acest an propune pentru prima data si proiectii online", a spus Ioana Dragomirescu.

Festivalul Filmului Francez se desfasoara pana pe 11 iulie