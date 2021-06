In localitatea suceveana Dumbraveni a debutat marti, 10 iunie, cea de-a 12 editie a Festivalului Literar "Mihai Eminescu", prilej cu care a avut loc dezvelire unor busturi de scriitori, printre care si academicianul Eugen Simion.

Prezent la ceremonie, Eugen Simion si-a admirat propriul bust amplasat in fata Caminul Cultural din localitate, care ii va purta numele, plasat alaturi de bustul lui Mihail Kogalniceanu si cel al scriitorului basarabean Mihai Cimpoi, aflat si el la eveniment. Un preot a sfintit monumentele, stropindu-le cu aghiasma.

"Sa dau sau sa nu dau mana cu ea". Acestea sunt cuvintele pe care academicianul Eugen Simion le-a rostit cand s-a referit la bustul care-l reprezinta.

Eugen Simion a marturisit apoi ca Academia Romana este "complice" la tot ceea ce se petrece la Dumbraveni si ca de 10 ani vine cu placere in acest colt de tara.

"Sunt atasat de acest eveniment si am mutat practic evenimentele care se organizau in aula Academiei Romane aici, la Dumbraveni. M-am emotionat mai mult ca v-ati gandit sa dati numele meu centrului cultural pe care-l ridicati si in fiecare an pe 15 iunie venim aici sa aratam ca exista si alta Romanie. Trecand prin Bucovina i-am dat dreptate Papei Francisc, da, aici este gradina Maicii Domnului", au fost vorbele academicianului Eugen Simion, citat de Monitorul de Suceava