5 carti de parenting ce te vor ajuta sa iti intelegi copilul adolescent

Pentru un parinte, una dintre cele mai dificile perioade este cea a adolescentei. Multe persoane considera ca adolescentii sunt copii "razvratiti" si nu incearca sa ii inteleaga. Adolescenta este o perioada cruciala in dezvoltarea viitorului adult, astfel incat este nevoie ca parintii sa inteleaga exact prin ce schimbari trece adolescentul, atat fizice, dar si psihice si sa ii fie alaturi. In cele ce urmeaza, iti vom prezenta cinci carti de parenting de la LIBREX, ce te vor ajuta sa iti intelegi mai bine copilul.

1. Creierul adolescentului

O carte scrisa de Frances E. Jensen, specialista in neurologie si Amy Ellis Nutt, jurnalista si autoare. Aceasta lectura demonteaza cele mai comune mituri despre creierul adolescentilor si ofera o noua perspectiva asupra modului in care acestia gandesc. Pana nu demult, oamenii de stiinta au considerat creierul adolescentilor un creier de adult in miniatura, din cauza faptului ca dezvoltarea cerebrala este aproape completa cand se atinge pubertatea. Noile studii au demonstrat ca adolescenta este extrem de importanta pentru creier si cu fiecare etapa ce trece, acesta continua sa se dezvolte, de unde apar si anumite comportamente considerate ciudate sau imprevizibile.

2. Noua copilarie

Autorul acestei carti este Jordan Shapiro, un pedagog foarte apreciat si cunoscut, ce lucreaza la Joan Ganz Cooney Center (Sesame Workshop). Cartea explica pe larg de ce jocurile video din prezent pot fi asemanate povestilor de copii si cum poate fi tehnologia inclusa in viata celor mici, intr-un mod sanatos si util. Autorul considera ca naratiunile din jocurile video sunt versiuni interactive ale povestilor de altadata, transpuse in filme, la care ne uitam si noi, adultii de astazi. Este o carte ce merita citita atat de catre parinti, cat si de catre toti cei implicati in educarea copiilor.

3. Adolescentul de azi

Cartea este scrisa de catre dr. Christine Carter, sociolog si profesor universitar la Berkeley. Poate fi considerata un manual realist pentru parinti si imbina cele mai recente descoperiri din domenii precum sociologie, neurostiinta si psihologie sociala cu experienta autoarei, mama a patru adolescenti. Continutul cartii se bazeaza pe stiinta si experienta si ofera solutii reale pentru a creste adolescenti fericiti si sanatosi din punct de vedere mental. Cartea ofera sfaturi despre cum sa indrumi adolescentii si sa le oferi in acelasi timp autonomie, cum sa ii motivezi, cum sa ii feresti de depresie, anxietate si izolare si cum sa abordezi teme dificile, precum efectele drogurilor, educatie financiara si chiar educatia sexuala.

4. Generatia Z

Autoarea este Elena Bonchis, care prezinta generatia Z din perspectiva educationala si psihologica. Generatia Z este una dintre cele mai studiate la momentul de fata, deoarece sunt copii nascuti intr-o era digitalizata si globalizata, iar aceasta generatie se comporta total diferit fata de cele dinaintea ei.

5. O viata fara droguri

Ultima carte pe care ti-o recomandam astazi abordeaza un subiect sensibil: adolescentii si drogurile. Adolescenta este perioada in care tinerii au parte de cele mai multe tentatii si ca parinte, iti doresti sa stii cum sa ii explici despre cat sunt de nocive drogurile si alte vicii, astfel incat sa te asculte pe tine si nu doar parerea anturajului. Cartea contine 100 de recomandari organizate pe varste, astfel incat sa poti pregati copilul pentru o viata fara droguri si fara alte vicii.

Speram ca aceste recomandari de carti sa iti fie de folos!