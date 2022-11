Mama lui Culiță Sterp, reacție tranșantă după accidentul fiului ei. „Una e sa fii beat și alta e să bei un pahar de vin” VIDEO

Culiță Sterp este cercetat sub control judiciar după ce a provocat un accident rutier și a fugit FOTO TikTok

Culiță Sterp a provocat un accident rutier la Cluj-Napoca săptămâna trecută, după ce a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. În acel moment el era sub influența băuturilor alcoolice, iar analizele ulterioare au dovedit că era și sub influența unor substanțe psihoative.

Mama lui Culiță Sterp și-a apărat fiul în mediul online, spunând că manelistul nu era beat, ci a băut un singur pahar, potrivit stiridecluj.ro.

”Beat la volan, beat la volan. Dar mai tăceți cu beat la volan, că una e sa fii beat și alta e să bei un pahar de vin, care nu ai voie nici ăla, e drept”, a spus mama lui Sperp.

”Bine presa exagerează foarte mult și tot felul de știri false!”.

Mama acestuia a spus că familia ei nu este de bețivi și drogați. ”Eu numai lucruri bune i-am învățat și îi învăț în continuare. Eu nu îi învăț să bea și să se drogheze. Nu a fost nici alcoolemie. A fost sub limita aia. Un om beat nici nu poate vorbi, cum să conducă o mașină. Nu e nici arogant. Nu are nicio scuză! Puteam fi noi în Loganul ăla!”, a mai spus mama acestuia.

Interpretul de manele Culiță Sterp a făcut marți după-amiază, 22 noiembrie, primele declarații după accidentul pe care l-a provocat în Cluj.

În acest caz, Culiță Sterp a fost reținut și, ulterior, plasat sub control judiciar.

”Vă pup pe toți, dragii mei. Nu am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Doar că, sincer, mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vă vorbesc și să vă spun ceva după toate cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză, sincer”, a spus Culiță Sterp în mesajul postat pe TikTok.

Cântărețul i-a transmis scuze băiatului implicat în accident.

”Vreau să îmi cer scuze în primul rând lui Marius, băiatului implicat în accident. Atât lui, cât și familiei lui cu care am ținut legătura și cu care m-am și împăcat ulterior, pe toate planurile. Vreau să îmi cer scuze oamenilor pe care i-am dezamăgit, celor care îmi ascultă muzica, celor care mă apreciază și, în special, familiei mele care a fost și este necondiționat lângă mine, indiferent de situația în care aș fi, dar și oamenilor care mă apreciau pentru felul meu de a fi, pentru cum sunt eu. Știu că am dezamăgit și că poate nu își mai au rost cuvintele și nici scuzele, dar nu cred că este om în lumea asta fără greșeală. Cred că absolut toți greșim”, a continuat el.

