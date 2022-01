Ce crede CTP despre victoria Simonei Halep în finala turneului de la Melbourne

Simona Halep a câștigat turneul Melbourne Summer 1, unde a învins-o în finală pe Veronika Kudermetova, la capătul unui meci derulat în două seturi, scor 6-2, 6-3.

A fost al 23-lea trofeu al Simonei, care a avut un joc destul de consistent, fapt remarcat și de Cristian Tudor Popescu, în direct la Digi 24.

"Finala nu a fost dificilă pentru Simona, pentru că adversara ei, deși posesoare a unui serviciu puternic, din punct de vedere tactic nu a înțeles ce trebuie să joace.

Sarcina Simonei nu a fost prea grea, important e că din punct de vedere psihic arată foarte bine Simona. E intactă dorința ei, vrea să joace de top 10 și poate. De asemenea, e o decizie corectă că s-a retras din turneul de la Sydney. E mai bine să se odihnească înainte de Australian Open, care începe pe 17 ianuarie.

La AO e important modul în care se simte ea cu ea însăși. Simona are încă sete de victorie - ăsta e lucrul cel mai important. E un semn foarte bun și această colaborare cu Teo Cercel, preparator fizic, pentru că Simona a avut probleme fizice foarte mari în 2021.

Am văzut-o azi trăgând la limită. Nu are nicio problemă în acest moment și cred că ajutat-o și prezența lui Darren Cahill în tribună, Darren a venit să o vadă și să o felicite cu pumnul strâns la final, e important că are încredere în ea și vine de plăcere să o vadă", a spus CTP conform republica.ro.