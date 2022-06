Adriana Săftoiu, despre concedierea lui CTP de la Digi24: „Un semn de degradare îngrijorător”

Fostul consilier prezidențial Adriana Săftoiu a comentat marți, 7 iunie, demiterea jurnalistului Cristian Tudor Popescu de la emisiunea "Cap limpede" a televiziunii Digi 24.

Adriana Săftoiu a criticat postul de televiziune pe motiv că în loc să accepte critica lui CTP cu privire la un fake news transmis de Digi24, a ales să-l dea afară pe jurnalist.

"CTP a fost concediat. Nu îmi explic asta decât dacă am în vedere că a criticat Digi prin gafa teribilă din emisiunea dl Prelipceanu. Și era de criticat. Prin extensie, cam aici am ajuns la nivelul tuturor "comunităților". Să nu le spui alor tăi că au greșit. Să ne parfumăm, să ne pudrăm căci avem principii...ne spălăm rufele in familie. Un îndemn idiot atunci când e vorba de orice instituție care trăiește și din banul public.

Să accepți critica din interior cu fața spre exterior e semn de inteligență, de înțelepciune. Porcăriile astea cu "să ne spălăm rufele in familie" si mai lașul îndemn "să ascundem rahatul sub preș", în acest cadru public, sunt un semn de degradare îngrijorător pentru, ceea ce ne place să spunem, igiena societală”, a notat Săftoiu pe Facebook.

Cristian Tudor Popescu a anunțat marți că oficialii postului Digi 24 au decis să întrerupă colaborarea cu el. Acesta realiza emisiunea "Cap limpede" la Digi 24, alături de Claudiu Pândaru.

Jurnalistul a subliniat că este o hotărâre unilaterală care aparține postului tv, într-o postare pe pagina sa de pe Facebook:

"Diagnosticul – mai dăunător decât boala

Emisiunea Cap Limpede de vineri, 03 iunie, nu a fost ultima din acest sezon, a fost ultima. Nu ne mai vedem la toamnă. Analizând conținutul acestei emisiuni, conducerea postului a decis să înceteze colaborarea cu subsemnatul. Este o hotărâre unilaterală, care aparține Digi 24. Diagnosticele puse în Cap Limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala.

Ar fi trebuit să mă despart de mult de Digi 24. Am mai rămas din respect față de telespectatorii emisiunii Cap Limpede și de partenerul meu de dialog, domnul Claudiu Pândaru. Acum, sunt dezlegat”, a notat jurnalistul.

Decizia postului vine după ce la ultima sa emisiune, de vineri, 3 iunie, Cristian Tudor Popescu a criticat în termeni duri gafa comisă în timpul unei altei emisiuni a postului, prezentată de Cosmin Prelipceanu.

Cosmin Prelipceanu a prezentat miercuri seară, 1 iunie, în emisiunea Jurnalul de Seară de la Digi24, un videoclip cu un așa-zis recrut rus care nu știe că va conduce un tanc T-62, fabricat între anii 1961 – 1975.

În realitate, în filmarea veche de 14 ani, un reporter discută cu un tânăr despre muzică.

”Dar cu cine luptă rușii? Știți că i-am tot descris pe soldații ăștia, pe recruții ăștia pe care i-a trimis Putin în Ucraina, unii nici măcar nu știau cum arată un glonț, dar să ducă un război, și știți isprăvile lor. Operațiunea continuă, armata rusă are în continuare nevoie de recruți, are în continuare nevoie de soldați și pe unii dintre ei, ce credeți, l-a filmat o televiziune din Rusia. Iată-l”, a spus Prelipceanu înaintea de prezentarea videoclipului.