Consiliul Superior al Magistraturii îşi alege noua conducere

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii se reuneşte, joi, pentru a-şi alege noua conducere - preşedintele şi vicepreşedintele.

Candidaţii pentru şefia CSM trebuie să prezinte un proiect managerial care să cuprindă viziunea lor referitoare la gestionarea competenţelor Consiliului şi rezolvarea aspectelor legate de resursele umane din sistemul judiciar şi proiectele aflate în derulare.

Ads

CSM are în componenţă 19 membri: nouă judecători şi cinci procurori aleşi de magistraţi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor, doi reprezentanţi ai societăţii civile aleşi de Senat şi trei membri de drept - ministrul Justiţiei, preşedintele ICCJ şi procurorul general al României. Mandatul membrilor aleşi este de şase ani, fără posibilitatea reînvestirii.

Potrivit Constituţiei şi Legii 317/2004 privind CSM, Consiliul este condus de un preşedinte, ajutat de un vicepreşedinte, care fac parte din secţii diferite, pentru un mandat de un an, care nu poate fi reînnoit.

Au dreptul să candideze doar cei nouă judecători şi cinci procurori aleşi în adunările generale ale instanţelor şi parchetelor. Nu pot candida la funcţiile de preşedinte şi vicepreşedinte membrii de drept ai CSM şi reprezentanţii societăţii civile.

Conducerea CSM este aleasă prin votul membrilor plenului, iar dacă preşedintele este judecător, vicepreşedintele trebuie să fie procuror şi invers.

Ads

În prezent, Consiliul Superior al Magistraturii este format din judecătorii Simona Camelia Marcu şi Mariana Ghena - Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Lia Savonea - Curtea de Apel Bucureşti, Nicoleta Margareta Ţînţ - Curtea de Apel Braşov, Andrea Annamaria Chiş - Curtea de Apel Cluj, Gabriela Baltag - Tribunalul Neamţ, Evelina Mirela Oprina - Tribunalul Ilfov, Mihai Andrei Bălan - Judecătoria Timişoara şi Mihai Bogdan Mateescu - Judecătoria Râmnicu Vâlcea.

Din CSM fac parte procurorii Codruţ Olaru - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Cristian Mihai Ban - Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, Florin Deac - Parchetul de pe lângă Tribunalul Maramureş, Nicolae Andrei Solomon - Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi Tatiana Toader - Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti.

Victor Alistar şi Romeu Chelariu au fost aleşi de Senat ca membri ai CSM din partea societăţii civile.

Ads





Judecătoarea Andrea Chiș, candidatură pentru șefia CSM



Judecătoarea Andrea Chiș, unul din magistrații care în trecut au reușit să oprească numirea Adinei Florea la șefia SIIJ, iar acum a votat împotriva sancționării lui Cristi Danileț și-a anunțat pe pagina de Facebook proiectul cu care candidează la șefia CSM.



„Mandatul Consiliului Superior al Magistraturii este unul de 6 ani conform Constituției. Din acești șase ani, primul și ultimul au o semnificație deosebită. Primul pentru că setează obiectivele și așteptările - pentru membri, pentru cei care i-au ales, ca și pentru societate, iar ultimul pentru că, inevitabil, presupune evaluarea realizărilor și a posibilelor eșecuri. Felul în care începem noul an marchează un moment al răspunsului la întrebarea ce se mai poate face.



Am recitit proiectul cu care am candidat și am fost aleasă membră a acestui consiliu, ca și hotărârea Plenului care a stabilit direcțiile prioritare de acțiune și am constatat două lucruri: primul - am văzut corect cele mai mari probleme ale sistemului și posibile soluții la acestea, iar al doilea – soluțiile legislative, indiferent dacă vorbim de legislație primară (legi) sau secundară (regulamente adoptate de consiliu), nu sunt suficiente dacă nu există încredere în oamenii care le-au adoptat și le aplică.

Ads

Probabil nu întâmplător ideea centrală a proiectului meu din 2016 era că „mai important decât orice proiect e omul”.

De aceea, ea este și azi motto-ul acestui proiect pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independenței justiției, adică al judecătorului și procurorului individual, al puterii judecătorești, ca și al sistemului judiciar în ansamblul său. Orice presiune din exteriorul sistemului judiciar, chiar și atunci când vine din partea unor reprezentanți ai celorlalte puteri, nu poate influența calitatea actului judiciar dacă organul constituțional reprezentativ, Consiliul Superior al Magistraturii, prin membrii săi, își îndeplinește funcția de apărare a sistemului judiciar de imixtiuni, funcție în jurul căreia se circumscriu toate celelalte.

Cu tristețe constat că am avut prevăzut corect, cu mai mulți ani în urmă, că pensionarea colegilor la împlinirea vechimii de 25 de ani în profesie, excepție până la momentul alegerii actualului consiliu, va deveni un fenomen pe scară largă și aceasta nu datorită amenințărilor externe legate de abrogarea pensiilor de serviciu, care, așa cum se cunoaște, au fost înlăturate prin deciziile Curții Constituționale, ci datorită nouă, celor aleși de colegii noștri.

Ads

Noi, membri CSM, suntem cei care inducem nesiguranță. Noi suntem cei care nu doar că nu am avut o viziune unitară cu privire la modificările legilor justiției și la aplicarea lor, dar nici nu am știut să comunicăm motivul divergențelor noastre (altminteri normale, poate, pe chestiuni esențiale) și nu am fost capabili să găsim modalități de conciliere a viziunilor diferite, deși acestea erau posibile. Orice încercare în acest sens a fost sortită eșecului”, a scris aceasta pe pagina de Facebook.