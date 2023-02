Ultima clasată din Superliga a transferat un fotbalist brazilian

Clubul de fotbal CS Mioveni a anunţat, joi, pe site-ul său oficial, transferul brazilianului Marcos Pedroso, jucător care a mai evoluat în România la FC Viitorul în 2021.

"Ultimul transfer al Mioveniului, Marcos Marquinhos Garbellotto Silveira Pedrosoa, fost prezentat astăzi de galben-verzi. Cunoscut ca Marcos Pedroso sau mai pe scurt Marquinhos, brazilianul a mai jucat în România acum doi ani la Viitorul", se menţionează pe site-ul citat.

Fotbalistul în vârstă de 29 de ani evoluează pe postul de fundaş stânga şi a mai activat în cariera sa la formaţiile Figueirense, Gremio, Gaziantep, Ferencvaros, FC Dallas, DC United, Botev Plovdiv şi Liepaja.

Pedroso a declarat că îşi propune să ajute echipa să câştige fiecare meci.

"Le mulţumesc celor de la Mioveni că sunt aici. Când am auzit că mă vor, am vorbit cu foşti colegi şi mi s-au spus lucruri bune de echipă. Eu am mai jucat aici şi cunosc campionatul. Vreau să câştig fiecare meci. Am fost cu FC Viitorul în play-out şi apoi am ajuns să jucăm barajul de Conference League", a spus Pedroso.

Marcos Pedroso este la optulea jucător transferat de ultima clasată din Superliga în această iarnă după Bogdan Rusu, Alexandru Greab, Shaquill Sno, Dylan Mboumbouni, Amine Benchaib, Brent Lepistu şi Amadou Diallo.