Cât de aproape de România a fost atacat crucișătorul rus Moscova. Nava de luptă ar fi fost salvată, susține Rusia

O hartă întocmită de organismele ucrainene de monitorizare a acțiunilor militare arată că atacul asupra crucișătorului Moscova a avut loc lângă Insula Șerpilor.

Insula ucraineană intrată sub controlul armatei ruse se află la doar 25 mile de marine (40 de kilometri) distanță de Sulina.

UPDATE 14:55

Incendiul de la bordul crucişătorului de rachete dirijate Moskva a fost localizat şi exploziile de muniţie au fost oprite, a anunţat, joi, Ministerul rus al Apărării, conform agenţiei de presă rusă TASS. Anterior, crucişătorul de rachete dirijate Moskva al Flotei Mării Negre a suferit daune grave în urma exploziilor de muniţie, cauzate de un incendiu la bord, iar echipajul a fost evacuat, potrivit Ministerului rus al Apărării. Armata ucraineană susţine că nava a început să se scufunde după ce a fost lovită de rachete Neptune.

Nava a fost atacată în două faze: mai întâi ucrainenii au trimis o dronă Baykraktar care să distragă atenția marinarilor, iar apoi au lovit babordul navei cu rachete Neptun.

Informațiile, confirmate inclusiv de Moscova, arată că 500 de marinari au fost evacuați temporar.

