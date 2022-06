Undă verde pentru Croația. Țara trece oficial la moneda euro, la mai puțin de zece ani de la integrarea în UE

Liderii Uniunii Europene au convenit vineri, 24 iunie, că Croația se va alătura grupului de țări care folosesc euro, ceea ce va duce la un total de 20 de țări care împart moneda europeană, începând din ianuarie.

„Euro este expresia monetară a destinului nostru comun și a făcut parte din visul nostru european”, a declarat președintele Consiliului UE, Charles Michel, care a prezidat un summit al liderilor blocului de la Bruxelles. „Acum, visul devine realitate pentru Croația”, a adăugat el, potrivit Associated Press.

