Premierul Nicolae Ciucă a dat asigurări vineri, 15 aprilie, că nu există pericolul să nu poată fi asigurat necesarul de ulei pentru consumul populaţiei, întrucât la procesatori există cantităţi suficiente de floarea-soarelui.

Premierul, care a făcut o vizită la fabrica de ulei Bunge din Buzău, a subliniat că a primit aceste asigurări chiar de la fermieri şi procesatorii din industria agroalimentară.

Ads

”Am avut săptămâna trecută întâlniri cu fermierii şi procesatorii din industria agroalimentară şi am vrut azi să vin să vizitez una dintre facilităţile de procesare. Am putut să constat că o fabrică de ulei cu 600 de angajaţi are o cifră de afaceri de 500 de milioane de euro şi produce aproximativ 100.000 de tone de ulei pe an. Este în proporţie de 40% necesarul de consum de ulei din ţara noastră (...) Am discutat deci şi cu fermierii săptămâna trecută şi cu procesatorii, chiar aici, în fabrică, şi în acest moment există cantitatea de floarea-soarelui necesară până la sfârşitul recoltei, adică până în luna august şi, de asemenea, mi-au dat asigurări cei conducerea fabricii că există materie primă până la sfârşitul anului. Ca atare, doresc să îi asigur pe toţi cetăţenii români că nu suntem în niciun fel de pericol să nu putem asigura uleiul comestibil necesar pentru consum”, a afirmat Ciucă.

Ads

Premierul a mai transmis că ”România are un potențial agricol extraordinar care, valorificat în mod inteligent, poate asigura atât consumul intern, cât și exportul anumitor produse.”