Rusia anunță că există o ”şansă” de soluţionare a crizei ucrainene pe cale diplomatică

Rusia anunţă luni că există o ”şansă” de soluţionare a crizei ucrainene pe cale diplomatică, în contextul în care Occidentul se teme că tensiuni în centrul cărora se află Ucraina ar putea degenera într-un război, relatează AFP.

”Există o şansă să ajungem la un acord cu partenerii noştri în subiecte-cheie sau este vorba despre o tentativă de a ne antrena în negocieri fără sfârşit?”, l-a întrebat preşedintele rus Vladimir Putin pe şeful diplomaţiei ruse Serghei Lavrov.

”Ca şef al Ministerului de Externe, trebuie să spun că există mereu o şansă”, a răspuns ministrul, într-un interviu cu Vladimir Putin, transmis la televiziune.

