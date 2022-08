Negocieri de urgență purtate de miniștrii europeni ai Energiei: ”Trebuie să reparăm piața”

Miniştrii europeni ai Energiei vor purta negocieri de urgenţă pe 9 septembrie, a declarat, luni, ministrul ceh al Industriei şi Comerţului, Jozef Sikela, în condiţiile în care preţurile cresc în Europa pe fondul invaziei Rusiei în Ucraina, relatează AFP.

”Convoc o şedinţă extraordinară a Consiliului Energiei. Ne vom întâlni la Bruxelles pe 9 septembrie. Trebuie să reparăm piaţa energiei. Soluţia la nivelul UE este de departe cea mai bună pe care o avem”, a declarat pe Twitter Jozef Sikela, a cărui ţară deţine în prezent preşedinţia rotativă a Consiliului Uniunii Europene.

We must fix the energy market. Solution on the EU level is by far the best we have. pic.twitter.com/tsOzOSHpx0— Jozef Síkela (@JozefSikela) August 29, 2022