Europa este afectată de cea mai puternică criză: Un trilion de euro plătit din cauza lui Putin

Războiul provocat de Vladimir Putin în Ucraina pe 24 februarie 2022 a bulversat toată lumea și piețele internaționale, iar Europa a fost lovită drastic de cea mai profundă criză din ultimele decenii.

Bătrânul continent a plătit o factură la energie de aproximativ 1 trilion de euro din cauza creșterii costurilor acestui sector, din cauza conflictului Rusiei.

După această iarnă, regiunea va trebui să umple rezervoarele de gaze cu livrări mici sau deloc din Rusia, intensificând concurența pentru tancurile de combustibil, potrivit Bloomberg.

Chiar și cu mai multe facilități de importare a gazelor naturale lichefiate care vin din diverse regiuni ale lumii, se așteaptă ca piața să rămână strânsă până în 2026, când devine disponibilă o capacitate de producție suplimentară din SUA până în Qatar. Asta înseamnă că nu există răgaz de la prețurile mari.

În timp ce guvernele au putut să ajute companiile și consumatorii să absoarbă o mare parte a loviturii cu peste 700 de miliarde de euro în ajutor, potrivit think tank-ului Bruegel din Bruxelles, starea de urgență ar putea dura ani de zile.

Cu ratele dobânzilor în creștere și economiile Europei probabil deja în recesiune, sprijinul care a amortizat lovitura pentru milioane de gospodării și întreprinderi pare din ce în ce mai inaccesibil.

Capacitatea fiscală a guvernelor din Europa este deja limitată. Aproximativ jumătate din statele membre ale Uniunii Europene au datorii care depășesc limita blocului de 60% din produsul intern brut (PIB).

Aproximativ 1 trilion de euro a calculat Bloomberg din datele de pe piață, reprezintă factura de energie mai scumpă pentru consumatori și companii din acest an. UE a reușit să reducă cererea de gaze cu 50 de miliarde de metri cubi în acest an, dar regiunea încă se confruntă cu un decalaj potențial de 27 de miliarde de metri cubi în 2023, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Aceasta presupune că livrările rusești scad la zero și importurile de GNL din China revin la nivelurile din 2021.

„Obținerea de gaze este o necesitate absolută și probabil vom vedea o tezaurizare europeană pe scară largă”, a declarat Bjarne Schieldrop, analist șef de mărfuri la Banca suedeză SEB AB, prezicând că există o „piață a vânzătorilor” pentru cel puțin următoarele 12 luni. „Cursa pentru umplerea depozitelor de gaze naturale din UE” este începută înainte de iarna viitoare.

Importurile de gaz lichefiat GNL în Europa sunt la niveluri record, iar noi terminale plutitoare se deschid în Germania pentru a primi combustibilul. Este probabil ca importurile de gaze din China să fie cu 7% mai mari în 2023 decât în acest an, potrivit Institutului de Economie Energetică de la China National Offshore Oil Corp.

Contractele futures de gaze europene au avut o medie de aproximativ 135 de euro pe megawat-oră în acest an, după ce au atins un vârf de 345 de euro în iulie.