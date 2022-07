Punctul de plecare al oricărei economii, potrivit analistului financiar Louis Gave, este „energia transformată”. Fără energie, a produce ceva devine imposibil. „Vestul a avut 20 de ani de noroc extrem pe acest front”, a spus el într-un interviu pentru UnHerd.

Între 2000 și 2011, China și-a înmulțit producția de cărbune de șapte ori, iar în 2011, revoluția gazelor de șist din SUA a dus la încă 10 ani de energie ieftină. În aceste două decenii, economia americană a crescut, dar nu a durat. Revoluția șisturilor a început să meargă mai mult din inerție, spune Gave și, în același timp, Occidentul a intrat într-un război pe două fronturi.

Pe un front sunt sancțiunile împotriva Rusiei ca răspuns la invazia Ucrainei. În februarie, UE a anulat contracte favorabile pe termen lung, care au trimis Occidentul într-o criză energetică fără precedent. Gave pune grăbirea acestor decizii pe seama presiunilor activismului social media sau a ceea ce el numește atitudinea „trebuie făcut ceva”: „Confiscarea bunurilor oligarhilor ruși, asta este ceva. Ruperea contractelor de gaze pe termen lung, asta este ceva”. Europa a anulat contracte de furnizare a gazului rusesc pe termen lung, avantajoase din punct de vedere financiar. Problema este că a încheiat alte contracte tot cu Rusia, la prețuri spot, mult mai mari.

"Rusia invadează Ucraina și reacția noastră a fost în esență să ne transformăm sistemele financiare în arme și să spunem că vom confisca rezervele rusești, bunurile oligarhilor ruși... ne vom folosi sistemele financiare ca arme și vom zdrobi Rusia din punct de vedere economic. Dacă vă amintiți când a zis Joe Biden că rubla va deveni o ruină (n.r. ruble is going to become rubble). Singurul răspuns pe care Rusia îl putea avea a fost să-și folosească energia ca armă", a explicat Gave.

În același timp, pe celălalt front, efectele războiului Occidentului împotriva schimbărilor climatice sunt aduse în evidență. În 2000, 86% din necesarul mondial de energie era satisfăcut prin surse emițătoare de carbon. Potrivit lui Gave, Occidentul a decis că schimbările climatice sunt o amenințare atât de existențială încât „a făcut imposibilă investiția în carbon și a turnat bani în solar și eolian”, deși aceste surse depind foarte mult de anumite condiții de mediu. O mare parte din UE și SUA au renunțat chiar și la energia nucleară, care era alternativa de încredere și cea mai logică resursă de energie curată.

"Mi se pare, sincer, un hybris să crezi că poți duce un război pe două fronturi [...]. Ducem un război împotriva Rusiei, pe de o parte, și un război împotriva schimbărilor climatice, pe de altă parte. Realitatea este că, dată fiind situația noastră energetică din prezent, nu ne putem permite acest război pe două fronturi. De obicei, majoritatea țărilor nu își pot permite oricum un război pe două fronturi, mai ales dacă Rusia este unul dintre acele două fronturi, așa că blocada mult de-a face cu asta, la fel ca schimbările climatice. Realitatea este că rezultatul final (n.r. al războiului dus pe două fronturi) este penuria de energie, prețurile la energie care cresc ca urmare a dislocărilor lanțului de aprovizionare și, practic, dacă constrângi energia de facto constrângi creșterea".

Acum se luptă simultan pe ambele fronturi, iar Occidentul pare să fi creat condițiile perfecte pentru propria sa criză economică. Pentru analiștii financiari precum Gave, adevăratele origini ale căderii economice a Occidentului sunt aproape în întregime provocate de sine.