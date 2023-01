O moldoveancă susține că are un copil cu Tristan Tate: "Este primul lui copil și unicul!"

Cristina Pazurati sustine ca are un copil cu Tristan Tate FOTO facebook

După ce ieri au apărut informații conform cărora, Tristan Tate, unul dintre cei doi milionari britanici, acuzați de proxenetism, are un copil cu o starletă, astăzi o româncă își revendică poziția de mamă a copilului acestuia.

Fosta iubită a lui Tristan, Cristina Pazurati a sărit ca arsă când a auzit că Abigail Tyson are un copil cu acesta. "Eu nu cred că are copil cu ea, pentru că el are copil cu mine, PUNCT! Este primul lui copil și unicul!", a declarat ea pentru cancan.ro.

Pazurati este din Chișinău și a fost în mai multe rânduri iubita lui Tristan Tate. Ea a activat ca prezentatoare tv și are o prezență consistentă pe rețelele sociale.

Frații Tate, precum și complicele lor, rămân însă în arest preventiv, după ce marți Curtea de Apel București le-a respins contestațiile formulate împotriva deciziei Tribunalului București.

„Respinge ca nefondate contestațiile formulate de Tate III Emory Andrew, Tate Tristan, Radu Alexandra Luana și Naghel Georgiana (...). Definitivă”, se arată în minuta CAB.