Cristina Neagu, acuze fără precedent la adresa echipei lui Tadici: "Oribil. Jenant. Cu alții vă dați la o parte"

Cristina Neagu a explodat după victoria echipei sale, CSM București, la Zalău.

CSM București a câștigat cu 26-24 partida din deplasare cu Zalăul lui Gheorghe Tadici și rămâne în cursa pentru titlu. Echipa lui Tadici a condus la patru goluri în prima repriză și a avut avantaj de un gol chiar și în minutul 53. Echipele erau la egalitate în minutul 58, dar CSM s-a desprins pe final la două goluri.

Cristina Neagu a spus că CSM-ul a luptat și contra arbitrilor și a acuzat Zalăul că s-a dat la o parte cu alte echipe, iar cu CSM și-a dat viața.

"Cu noi vă dați viața, cu alții vă dați..la o parte. Și n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câștigătoarea se stabilește dinainte. Norocul nostru că am reușit să rezistăm, a câta oară, 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcție bună. Proud of us girls💙", a scris Cristina Neagu pe facebook.

Cu o etapă înainte de final, Rapid București are un punct în fața lui CSM București. Giuleștencele au meci greu în ultima etapă, pe terenul celor de la Vâlcea, iar CSM joacă acasă cu Baia Mare. Partidele decisive au loc duminică, 29 mai.