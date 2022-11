Cristina Neagu, furioasă după eșecul cu Țările de Jos: "Un singur lucru n-am înțeles" VIDEO

România a pierdut la un singur gol diferență partida cu Țările de Jos de la Campionatul Europen de handbal feminin.

A fost 29-28 pentru Țările de Jos după un joc dramatic, decis de micile detalii. Cristina Neagu a făcut un meci modest, cu doar trei goluri, dintre care două din aruncări de la 7 metri.

Ads

Neagu a marcat primul gol al său abia în minutul 25, după cinci tentative eșuate.

Însă Cristina crede că România putea scoate mai mult de la acest meci, acuzând prestația arbitrilor Sundet - Braseth, din Norvegia.

"Pentru mine a fost puțin ciudat și modul de arbitraj, nu am înțeles mare lucru, așa că am încercat să ne adaptăm. Dar cred că, în cele din urmă, am făcut o treabă bună.

Sincer, sunt mândră de ceea ce am făcut, nu am luat puncte, dar e primul meci și, dacă jucăm la fel, avem șanse să avansăm în faza eliminatorie și să facem lucruri bune și acolo.

Sunt foarte mândră să avem atâția fani în sală, ne-am simțit ca acasă", a precizat Neagu.

Cristina Neagu: "Am luptat nebunește"

"A fost un meci de luptă, așa cum arată și tabela de scor. Cred că am fost foarte aproape și vreau să-mi felicit colegele, pentru că noi avem o echipă foarte tânără, cu puțină experiență.

Însă astăzi noi am luptat nebunește și cred că, pe final, puteam lua puncte. Să fiu sinceră, cred că a fost vorba și de puțin noroc, pentru că noi am ratat, ele au marcat și asta a fost povestea.

Ads

A fost avantaj de un gol pentru ele, dar putea, cu ușurință, să fie un gol avantaj pentru noi sau să fie remiză", a spus Neagu.

România mai e în grupă cu Franța și Macedonia de Nord și va juca luni împotriva Franței.

Rezumatul partidei România - Țările de Jos