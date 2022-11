Dezamăgire mare în tabăra naționalei de handbal feminin după jocul cu Franța. Cristina Neagu a reacționat pe seama rezultatului prost obținut în fața campioanei olimpice.

România a pierdut și al doilea meci din grupa de la Campionatul European de handbal feminin, cu Franța, scor 21-35.

Cea mai bună handbalistă din lume, Cristina Neagu, anunță că va da totul pe teren pentru calificare, în partida cu Macedonia de Nord.

"Nu avem un lot suficient de puternic care să reziste la două meciuri atât de dificile, în trei zile. Am făcut un meci foarte bun în fața Olandei, am fost aproape să luăm punct sau puncte.

Dezamăgirea a fost foarte mare, la fel consumul de energie. Știam că ne așteaptă o partidă teribil de grea împotriva Franței.

Nu am intrat învinse de la început, am încercat să facem un meci bun, dar până la urmă s-a văzut și diferența de prospețime și faptul că Franța are un lot mai puternic, a putut să ruleze mai mult decât noi.

Pentru noi obiectivul principal rămâne victoria împotriva Macedoniei de Nord și calificarea în grupa principală. Ne vom concentra și vom da totul pentru asta", a declarat Cristina Neagu la Digi Sport.

Naționala de handbal feminin va juca pentru calificarea în grupele principale, miercuri seara, cu Macedonia de Nord.

Primele trei clasate în fiecare grupă vor merge în grupele principale, fază care se va juca între 10-16 noiembrie.

Din grupele principale, doar primele două clasate obţin calificarea în semifinale, programate în 18 noiembrie.

Finalele pentru medalii vor avea loc în 20 noiembrie.