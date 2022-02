Cristina Neagu revine la națională. Anunțul de ultimă oră

Selecţionerul Adrian Vasile a anunţat revenirea handbalistei Cristina Neagu în lotul echipei naţionale.

După ce a fost reconfirmat selecţioner de membrii Comisiei Tehnice a FRH, Vasile a aflat că se va putea baza în 2022 pe căpitanul "tricolorelor".

Cea mai bună handbalistă a lumii a făcut o pauză de un an de la echipa naţională, dar la finalul acestei luni va răspunde pozitiv convocării pentru "dubla" cu Danemarca.

"Sunt multe aspecte din jocul nostru care au fost plusuri după CM, am făcut paşii corecţi în absenţa Cristinei, nivelul nostru o să crească având-o acum înapoi. Este nevoie în acelaşi timp de lucrurile de bază: dorinţa de a te sacrifica jucând în tricoul României, plăcerea de a trăi responsabilitatea jocului în tricoul naţionalei. Mă bucură reîntoarcerea Cristinei la echipa naţională şi de acum încolo trebuie să muncim să ne calificăm la JO de la Paris", a declarat Adrian Vasile.

România are un început de an competiţional de foc, cu meciuri din preliminariile CE 2022, iar primul adversar este Danemarca, formaţie pe care o întâlneşte în dublă manşă, prima dată la Mioveni, la începutul lunii martie.

"Îmi plac provocările şi adversarii puternici, nu există scurtături către vârful piramidei. Danemarca este foarte puternică, vine din spate această echipă şi va fi o forţă în următorii ani, au jucătoare cu experienţă internaţională şi vârstă bună. Nu există motivaţie mai bună decât să-i baţi pe cei mai buni", a spus selecţionerul naţionalei feminine de handbal a României.

Vasile a le-a prezentat membrilor Comisiei Tehnice a FRH raportul de activitate pentru anul 2021, cu detalii mai ales pe jocurile de la CM din Spania, din decembrie 2021. După analiză, antrenorii au votat pentru menţinerea în funcţie a selecţionerului, scorul scrutinului fiind 7-5.

"Nu am cum să mulţumesc pe toată lumea, handbalul este un sport greu şi mulţi vedem alte aspecte şi avem alt interes apropo de modul în care jucăm handbal. Le mulţumesc colegilor care m-au sprijinit, cei care au fost de altă părere nu fac altceva decât să mă ambiţioneze să doresc să fiu din ce în ce mai bun", a precizat el.

Referitor la perioada petrecută la conducerea naţionalei, Adi Vasile, antrenor şi la CSM Bucureşti, a precizat că preferă să vadă partea plină a paharului.

"Trăiesc un vis şi o responsabilitate foarte frumoasă, este cea mai mare mândrie să-ţi reprezinţi ţara. 2021 a fost un an cu multe provocări, prima parte cu turneu preolimpic şi cu jocurile de calificare la CM, apoi partea a doua, în care au fost schimbări importante în echipă pentru pregătirea campaniei de Euro, dar şi Campionatul Mondial. A fost un an în care am avut mereu dorinţa şi credinţa că putem învinge pe oricine şi în care ne-am luptat până la capăt în fiecare meci", a adăugat tehnicianul.