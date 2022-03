Cristina Neagu: ”Am revenit la națională cu inima plină și cu multă încredere!”

România va juca miercuri, la Mioveni, contra Danemarcei, în calificările pentru turneul final al Campionatului European

Pentru naționala feminină de handbal a României primăvara începe cu o veste foarte bună și cu două meciuri „șoc”. Cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu, a revenit la prima reprezentativă și se pregătește pentru ”dubla” cu Danemarca, din Grupa 2 a preliminariilor Campionatului European.

Primul meci va avea loc miercuri, 2 martie, la Mioveni (ora 18.05, în direct la TVR 2), iar al doilea sâmbătă, 5 martie, la Odense.

Retrasă temporar de la națională în a doua parte a anului trecut, Cristina mărturisește că se bucură foarte mult că a revenit la echipă.

”A venit și primăvara, a venit 1 Martie și sincer mă bucur să prind lucrul ăsta aici, alături de echipa națională, alături de fete. Mă bucur că am revenit, deși cred că cea mai bună decizie pe care am luat-o a fost aceea de a rămâne acasă la Campionatul Mondial, pentru că în felul acesta am reușit să am mai multă grijă de mine, de corpul meu, de accidentările pe care le-am. Însă acum am revenit cu inima plină și cu multă încredere și cu dorință de a câștiga miercuri” – Cristina Neagu, căpitanul naționalei feminine de handbal a României.

Adrian Vasile: ”Cristina e un român foarte patriot”

Pentru selecționerul Adrian Vasile revenirea Cristinei Neagu este cea mai bună veste posibilă și speră ca prin prezența ei să poată contrabalansa absențele pe care le are în echipă.

”Așa cum știți și ați văzut-o în atâția ani, Cristina e un român din acela foarte patriot și n-aș putea s-o spun altfel decât prin lucrurile pe care le demonstrează pe teren. Ne bucură revenirea ei, din păcate avem alte lipsuri, dar asta e viața, trebuie tot timpul să fim atenți, să fim alerți, să eficientizăm tot ce avem în momentul de față ca grup și sunt convins că o vom face” – Adrian Vasile, selecționer naționala feminină de handbal a României.

Programat miercuri, de la ora 18.05, în Sala Sporturilor din Mioveni, meciul cu Danemarca - medaliata cu bronz din decembrie, de la Campionatul Mondial - este așteptat cu nerăbdare de toată lumea.

”Nouă și mie ne convine să jucăm împotriva unor adversari foarte puternici. Pentru că avem această țintă de a merge la Paris în 2024 și cred că nu poți face altfel decât dacă ești testat împotriva celor mai buni, iar dacă vreți Danemarca închide acest cerc scandinav pe care-l avem în ultima perioadă. Este o echipă bună, o echipă pe val în lume, așa că de ce să nu fie momentul nostru în care să simțim că și noi facem acei pași corecți despre care multă lume a vorbit și să ne dorim ca meciul de miercuri să-l încununăm cu o victorie” – Adrian Vasile, selecționer naționala feminină de handbal a României.

”Atmosfera este una foarte bună. Mă gândesc că toată lumea este fericită că e din nou la echipa națională. Eu una sunt foarte încântată și abia aștept să jucăm. Mă bucur că sunt aici zilele astea, chiar sunt cu energie și cred că toată lumea este la fel. Eu sper că nu avem de ce să simțim presiune. Trebuie să ne bucurăm de joc, să ne bucurăm de handbal, să ne bucurăm că jucăm acasă și asta ne va ajuta să exprimăm ceea ce noi putem oferi” – Crina Pintea, handbalistă naționala României.

„Vrem victoria acasă!

După ani de zile în care ne-am confruntat cu Danemarca doar la turneele finale ale Campionatelor Mondiale sau Europene, de data aceasta le întâlnim pe nordice într-o dublă manșă, într-o grupă de calificare, lucru care, spun protagoniștii principali ai echipei noastre, nu schimbă prea mult datele problemei.

”Până la urmă e un meci de calificare, chiar dacă face parte dintr-o grupă, și nu neapărat un baraj, sau un meci de la un turneu final. E o partidă foarte importantă pentru noi, jucăm în fața propriilor spectatori și ne dorim să facem un meci bun și să obținem o victorie” – Cristina Neagu, căpitanul naționalei feminine de handbal a României.

”Dublele manșe sunt foarte interesante, pentru că te vei pregăti întotdeauna pentru ceva ce știi, după care sunt acele mici detalii, acele mici reglaje pe care trebuie să le faci între ambele meciuri, dar cel mai important de știut și lucru pe care noi îl discutăm tot timpul mai ales împotriva echipelor scandinave, ceea ce vezi, ceea ce pregătești, aia se va întâmpla de cele mai multe ori pe teren. Pentru că ele respectă cu strictețe un stil și un plan pe care-l au, așa că foarte rar poți să vorbești despre surprize când ai o echipă scandinavă în față. Mai degrabă de rigurozitatea de a face același lucru și de a-l face bine” – Adrian Vasile, selecționer naționala feminină de handbal a României.

”Mizăm foarte tare pe aportul publicului”

Un atu important al echipei noastre în meciul cu Danemarca, de miercuri, îl va reprezenta suportul publicului, care de fiecare dată este al optulea jucător pentru fetele noastre.

”Mizăm foarte tare pe aportul publicului. Sunt convins că vor fi într-un număr cât se poate de mare, știm că e un interes foarte mare pentru această partidă, abia așteptăm să ne bucurăm împreună de atmosfera asta de a reprezenta România, pentru că asta e ceea ce face totul foarte special, această pasiune pe care trebuie să o ai atunci când joci în tricoul echipei naționale și atunci când susții echipa națională. Așa că abia așteptăm să ne bucurăm de această senzație, pentru că aportul publicului va fi foarte important” – Adrian Vasile, selecționer naționala feminină de handbal a României.

”Întotdeauna când am jucat astfel de meciuri acasă publicul a fost alături de noi, indiferent pe locul unde am jucat și de fiecare dată s-a simțit ca al optulea jucător. Ceea ce e foarte important pentru noi. Deja am aflat că sala va fi suficient de plină și de data asta va fi la fel. Va fi foarte frumos pentru că jucăm acasă și publicul e de partea noastră. Și nu trebuie decât să ne bucurăm de handbal și să îi bucurăm atât pe cei din tribune cât și pe cei de acasă” – Crina Pintea, handbalistă naționala României.

”Cred că nu s-a mai întâmplat să jucăm acasă împotriva Danemarcei, s-a întâmplat poate împotriva Rusiei sau Norvegiei, și de fiecare dată sala a fost plină. Cred că atât cât ne va permite spațiul și ne vor permite restricțiile, cu siguranță că oamenii vor fi alături de noi” – Cristina Neagu, căpitanul naționalei feminine de handbal a României.

Programul meciurilor din Grupa 2

Miercuri, 2 martie

Ora 18.05 ROMÂNIA – Danemarca

Ora 21.00 Insulele Feroe – Austria

Sâmbătă, 5 martie

Ora 17.10 Danemarca – ROMÂNIA

Ora 18.30 Austria – Insulele Feroe

Miercuri, 20 aprilie

Ora 21.25 Austria – Danemarca

Ora 21.00 Insulele Feroe – ROMÂNIA

Sâmbătă, 23 aprilie

Ora 17.10 Danemarca – Insulele Feroe

Duminică, 24 aprilie

Ora 18.00 ROMÂNIA – Austria

S-au jucat partidele

Austria – ROMÂNIA 33-33

Insulele Feroe – Danemarca 19-39

Danemarca – Austria 27-22

ROMÂNIA – Insulele Feroe 26-19

Clasament Grupa 2

1. Danemarca 4p

2. România 3p

3. Austria 1p

4. Insulele Feroe 0p

Se califică la Campionatul European primele două clasate.