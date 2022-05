Cristina Neagu, atacată dur de Tadici. "Prost e Nicușor Dan că îi dă salariul asta. Se lasă păcălit așa cum s-a lăsat și Firea "

Gheorghe Tadici a luat foc când a auzit de acuzele aduse de Cristina Neagu.

Cea mai buna handbalistă din lume a criticat pe Facebook echipa din Zalău, insinuând că nu-și apără corect șansele în campionatul național.

Totul a plecat de la meciul din Liga Națională, unde CSM București, echipa Cristinei Neagu, a câștigat greu cu formația din Zalău, 26-24, după ce în minutul 57, scorul era egal, 24-24.

Cu o etapă înaintea finalului de campionat, clasamentul este condus de Rapid București, cu 66 de puncte și CSM București pe locul 2, cu 65 de puncte.

Cristina Neagu a răbufnit după meciul de la Zalău.

”Cu noi vă daţi viaţa, cu alţii vă daţi.. la o parte. Şi n-ar fi asta o problemă, dacă totul ar fi fair-play. La Zalău, câştigătoarea se stabileşte dinainte. Norocul nostru că am reuşit să rezistăm, a câta oară, 7 contra 9. Oribil, jenant, iar handbalul nu merge într-o direcţie bună. Proud of us girls (Sunt mândră de voi, fetelor!)”, a scris handbalista pe Facebook.

Reacția lui Gheorghe Tadici, antrenorul echipei din Zalău, nu a întârziat să apară.

"O spun clar și răspicat: cel care e prost și dă este primarul Bucureștiului, Nicușor Dan! Se lasă păcălit așa cum s-a lăsat și Firea.

Astăzi, pe ce vorbim acum, au buget de 8 ori mai mare decât noi și au nevoie de ajutor pentru a câștiga. E lamentabil. Vreau să știu și eu ce a crescut în jurul ei. A crescut o Perianu, o Bazaliu, o Zamfir? Sau alte jucătoare care au fost în jurul ei, a crescut cineva? În jurul ei este un vid", a spus Gheorghe Tadici pentru gsp.