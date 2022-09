Coșmarul prin care au trecut Cristina Neagu și handbalistele de la CSM București: "De aici a început calvarul"

CSM București joacă în această seară în Liga Campionilor pe terenul celor de la Brest (Franța).

Cristina Neagu și compania au avut un drum de coșmar până la Brest. Din momentul în care au aterizat la Paris, handbalistele au petrecut 14 ore în autocar pentru a ajunge la Brest.

Vlasd Enăchescu, team manager la CSM, a explicat coșmarul trăit de handbalistele noastre.

"Este 5:15 dimineața (ora Franței) și am ajuns în sfârșit la Brest. Oboseală? Pffff… Eu ca eu, dar echipa… Conform programului în mai puțin de 12 ore CSM București trebuie să dispute meci de Liga Campionilor în compania celor de la Brest. Nu scriu aceste rânduri pentru a căuta scuze sau alibiuri - așa cum niște hateri de profesie sau niște bătrânei cârcotași s-ar înghesui să afirme - ci pentru a trage un semnal de alarmă și pentru a-i informa pe iubitorii handbalului despre unele aspecte mai puțin cunoscute.

CSM București trebuia să plece spre Franța în ziua de vineri, să se odihnească, să facă antrenament sâmbătă și să joace duminică, primul meci dintr-o serie de 3, în 8 zile.

Greva din Franța a anulat zborurile spre Brest, EHF și clubul gazdă au insistat să disputăm acest meci (deși nu aveam nicio vină pentru întârzieri, etc) și de aici a început calvarul.

Am decolat de la București sâmbătă la 16:30 (practic cu 24 de ore înainte de meci) și am aterizat la Paris la 18:40, ora locală. Autocarul pus la dispoziție de gazde a fost blocat în trafic și nu a putut ajunge în timp la aeroportul parizian și astfel delegația a pornit la drum (distanța de 600 km) la ora 20:20, ora locală!!

Fix la ora 22:00, după ce nu am străbătut mai mult de 50 de km, șoferii ne-au anunțat că trebuie să facă pauza impusă de regulamentele internaționale (noi cerusem să avem 2, tocmai pentru că ne doream un drum fără opriri).

Și ca tacâmul să fie complet, în benzinăria care ne-a găzduit am mai aflat o veste: autocarul a făcut pană de cauciuc! Asta s-a tradus așa: încă o oră de stat pe marginea drumului. În total aproape 12 ore petrecute pe drum din momentul în care am aterizat la Paris și până am ajuns la hotelul din Brest. Și nu, nu a existat varianta tren (din păcate)…

Sunt oare handbaliștii și handbalistele niște roboți? Nu ar trebui oare ca federația europeană să le acorde mai mult respect - până la urmă ei sunt eroii, nu? Cum să îi ceri unui performer să apară în fața publicului și să își facă meseria onest după un drum de mai bine de 14 ore, dintre care cea mai mare parte într-un autocar? Iar după puțin somn și o masă pe fugă să se prezinte la intonarea imnului Champions League! Cu tot respectul nu așa se face performanța!"

Meciul Brest - CSM București se joacă de la ora 17.00.