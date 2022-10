Cristina Ich (31 de ani), frumoasa influenceriță care s-a despărțit recent de fostul fotbalist Alex Pițurcă, a reacționat virulent după ce în mediul online au circulat zvonuri privind implicarea sa într-un film destinat adulților.

Cu aproape un milion de urmăritori pe Instagram, Cristina Ich a ținut să demonteze informațiile, folosindu-se de secțiunea Story a rețelei de socializare.

Ads

„Când credeam că le-am văzut pe toate, nu vreți să știți câte mesaje am primit! Circulă un clip cu o tipă superbă. Aș vrea să am acel fund superb, dar nu îl am. E superbă tipa.

Și Alexandru m-a anunțat de dimineață că primește mesaje. Vă rog să încetați, că sunteți penibile. De ieri nu încetează mesajele.

Nu toate femeile care sunt șatene, cu părul des, sunt Cristina Ich. Sunt anumite chestii care ne diferențiază, de la alunițe, unghiile.

Măi, dar la păr! Deci, de la spate...până și eu am avut impresia! Zic, cât seamănă cu mine, e incredibil!”