Fostul international german Dietmar Hamann l-a facut "imbecil" pe atacantul portughez Cristiano Ronaldo, pentru un gest tehnic din meciul cu Germania, pe care fostul jucator al echipei Bayern Munchen il considera sfidator, informeaa lefigaro.fr.

In minutul 21 al meciului, dupa ce a deschis scorul cu cinci minute mai devreme, Cristiano Ronaldo a aratat o frumoasa executie tehnica in fata fundasului german Antonio Rudiger. Starul portughez a facut un "sombrero", preluand inalt o minge primita, peste Rudiger, apoi a pasat balonul din aer cu calcaiul, precis, catre un alt coechipier, in timp ce se uita in partea opusa.

"Asta nu inseamna nimic. Ridica mingea, se preface ca o controleaza si o trimite fara sa se uite... Desigur, este frumos si stim ca este capabil sa faca astfel de executii. Dar, intr-un fel, cred ca subestimeaza adversarul. Nu e decat 1-0 si face asta, acum pare un imbecil", spus Hamann, la postul RTE, unde este consilier pentru Euro-2020.

Dupa acel moment. Portugalia a primit o lectie de fotbal pe Allianz Arena. Fostul mijlocas defensiv a vorbit despre o fantezie de care a beneficiat in cele din urma Germania. Astfel, dupa prima jumatatea de ora de joc, un val alb a lovit apararea portugheza, aducand scorul de la 0-1 la 4-1 la scurt timp dupa pauza.

"Daca ii intrebam pe jucatori (n.r. - germani) ce parere au despre asta, ei ne vor spune ca au observat acest gest. Sunt sigur ca ne vor spune ca le-a dat un suflu suplimentar sa intoarca lucrurile. Ce incearca el (n.r. - Ronaldo) sa demonstreze? Poate ca revenirea germana incepe de acolo", a explicat Hamann.

Povestea eroului Germaniei de la EURO 2020: cum a fost descoperit de olandezi dupa un meci in care a jucat rupt de beat. Detalii incredibile

Ads

In varsta de 47 de ani, Hamann, vicecampion mondial in 2002, a jucat in cariera la echipe ca Bayern Munchen, Newcastle United, Liverpool, Bolton, Manchester City si a strans 59 de selectii la echipa nationala.

Portugalia, detinatoarea trofeului, poate rata calificarea in optimile de finala ale Euro-2020. Franta este lider in clasamentul Grupei F dupa doua etape, cu patru puncte. Germania si Portugalia urmeaza in clasament, cu cate trei puncte, iar Ungaria ocupa locul 4, cu un punct.

In ultimele meciuri, Germania joaca, miercuri, la Munchen, cu Ungaria, iar Portugalia, la Budapesta, cu Franta, campioana mondiala en titre.