Imaginea serii de la Portgalia - Elveția: ce făceau fotografii în momentul intonării imnului FOTO

Portugalia a făcut spectacol în optimile de finală ale Cupei Mondiale, învingând Elveția cu 6-1.

Selecționerul Fernado Santos a luat decizia de a-l ține pe bancă pe Cristiano Ronaldo, iar înlocuitorul acestuia, Goncalo Ramos, a făcut spectaol, marcând de trei ori.

Selecţionerul Portugaliei, Fernando Santos, a vorbit după meci despre decizia sa de a nu-l folosi titular pe Cristiano Ronaldo.

“Obiectivul nostru era să jucăm cu fluiditate. Am făcut un meci foarte bun, am jucat bine în toate privinţele. Unitatea noastră de la antrenament s-a reflectat pe teren. Uneori asta nu funcţionează, dar de această dată a funcţionat. În ceea ce îl priveşte pe Cristiano, am vorbit deja. Problemele s-au rezolvat, aparţin trecutului. El a intrat pe teren cu multă determinare. Eu mă gândesc la această echipă ca grup. Am o relaţie foarte apropiată cu Cristiano. Îl cunosc de când avea 19 ani şi am dezvoltat o relaţie puternică. Aspectul uman nu a fost niciodată interpretat greşit. Eu sunt selecţioner, el este jucător. Ştie ce să facă la un meci. Din punctul meu de vedere, este un jucător foarte important al naţionalei”, a afirmat tehnicianul.

Înaintea partidei, în momentul intonării imnului, cei mai mulți dintre fotografi erau cu spatele la naționala Portugaliei, având obiectivele fixate pe banca de rezerve, mai precis pe Cristiano Ronaldo.

"Imaginea asta e nebună", a punctat pe twitter Piers Morgan, cel care a realizat interviul celebru cu Ronaldo.