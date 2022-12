Portugalia e în stare de șoc! De când n-a mai fost Cristiano Ronaldo rezervă la un turneu final

Starul lusitan Cristiano Ronaldo a fost doar rezervă în meciul cu Elveţia, din optimile Cupei Mondiale din Qatar.

RTP şi SIC sunt cele două posturi TV din Portugalia care au anunţat primele că atacantul Cristiano Ronaldo ar începe meciul cu Elveţia pe banca de rezerve.

Selecţionerul Fernando Santos nu ar fi digerat ieşirea lui CR7 după înlocuirea din meciul cu echipa Coreei de Sud şi i-a luat acestuia banderola de căpitan, care va ajunge pe braţul lui Pepe, celălalt veteran al echipei lusitane.

Este pentru prima oară după Euro 2008 când Cristiano Ronaldo lipseşte din echipa de start a unui meci decisiv al echipei Portugaliei, în afara cazurilor când a fost accidentat sau suspendat.

Interesant e faptul că ultimul meci al Portugaliei cu Ronaldo rezervă a fost tot împotriva Elvețiie, pierdut cu 2-0. De-atunci Cristiano a evoluat în 31 de partide consecutive ale Portugaliei la turneele finale.

This is the first time Ronaldo is not starting a game for Portugal at a major tournament since 2008 🤔🇵🇹#FIFAWorldCup2022 pic.twitter.com/WWGYibXUvy— SportyBet (@SportyBet) December 6, 2022