Cristiano Ronaldo, scandal uriaș în Champions League. Portughezul s-a luat la ceartă cu un coleg la vestiare. Imagini secrete

Cristiano Ronaldo a făcut prăpăd în vestiarul lui Juventus, fosta sa echipă, după eliminarea din Champions League cu Porto din sezonul trecut.

O filmare secretă a ieșit la iveală de la pauza meciului cu portughezii.

Nervos din cauza jocului echipei, Ronaldo a răbufnit la vestiare, unde a făcut afirmații dure, la scorul de 1-0 pentru adversari.

Singurul care a avut curajul să-i răspundă a fost columbianul Juan Cuadrado.

Imaginile fac parte din documentarul realizat de Amazon Prime și intitulat "All or Nothing: Juventus".

Iată dialogul dintre Ronaldo și Cuadrado:

Cristiano Ronaldo: "Trebuie să lucrăm mai mult. Ce naiba? Nu am jucat nimic. Nimic"



Juan Cuadrado: "Liniștește-te"

Cristiano Ronaldo: "Am jucat ca un rahat!"

Juan Cuadrado: "Trebuie să fii un exemplu pentru toată lumea"

Cristiano Ronaldo: "Mă includ și pe mine aici. Trebuie să ne spunem adevărul, am jucat ca un rahat. E meci de Champions League, trebuie să avem personalitate!"

Juventus a câștigat returul cu Porto, 3-2, dar a ratat calificarea în sferturile Champions League. Portughezii au mers mai departe datorită golurilor marcate în deplasare.





