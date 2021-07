Poza care a innebunit internetul: Cristiano Ronaldo, aproape gol in vacanta

Cristiano Ronaldo este in vacanta cu familia dupa ce Portugalia a fost eliminata, in optimi, la EURO 2020.

Starul portughez petrece zile de pomina pe iahtul sau in valoare de 5 mlioane de euro.

Ads

Si ca sa fie in forma mereu, Ronaldo face sport si in vacanta.



Super fotbalistul lui Juventus si-a innebunit fanii pe retelele de socializare cu ultima poza postata de la sauna, acolo unde este aproape gol.



Cristiano Ronaldo. Foto: Instagram / cristiano



Cristiano Ronaldo este golgheterul EURO 2020 cu 5 goluri, la egalitate cu cehul Schick.



Fotbalistul portughez mai are un an de contract cu Juventus si nu se stie daca va mai juca la Torino si in sezonul viitor.