Cristiano Ronaldo a acordat un interviu exploziv pentru Piers Morgan, un interviu prin care și-a asigurat practic plecarea de la Manchester United.

Ce a declarat Cristiano Ronaldo:

"De la plecarea lui Sir Alex Ferguson n-am văzut nicio evoluție în club. Progresul a fost zero. Nu s-a schimbat nimic, nici măcar la piscină, sala de sport. Am crezut că o să văd o tehnologie nouă, infrastructură, dar am văzut aceleași lucruri pe care le-am văzut când aveam 20 de ani.

Pleacă Solskjaer și vine Ralf Rangnick, o mutare pe care nu o înțelege nimeni, tipul nici măcar nu e antrenor, e director sportiv.

M-am simțit trădat. E vorba de două - trei persoane de la nivelul executiv. Sunt unii oameni care nu mă vor aici. Nu doar anul ăsta, dar și anul trecut.

Nu îl respect pentru că nici el nu mă respectă (n.r. - despre Erik ten Hag)".

Ads

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022